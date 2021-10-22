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Жительница Бурятии уехала на заработки и «забыла» о дочери

Жительница Бурятии уехала на заработки и «забыла» о дочери
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд лишил её родительских прав

Хоринским районным судом рассмотрено гражданское дело в отношении жительницы о лишении родительских прав в отношении дочери.

- Длительное время ненадлежащим образом осуществляла родительские права. В январе 2014 года уехала на заработки и не возвратилась. Она не заботилась о воспитании и развитии ребенка, не интересовалась о её здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии дочери, не оказывала материальной помощи, - сообщили в пресс-службе суда.

Женщина не принимала и не принимает участия в воспитании дочери, материальной помощи не оказывает, с 2014 года не выполняет родительские обязанности.

Жительница Бурятии на судебное заседание не явилась, была надлежаще извещена о времени и месте заседания по месту её жительства. В соответствии со ст.233 ГПК РФ дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

Каких-либо доказательств того, что она находится в тяжёлой жизненной ситуации, не позволяющей ей заниматься воспитанием и содержанием ребенка, суду не представлено.

- В целях защиты ребёнка от риска негативного отрицательного влияния матери на её формирование, её нравственного и духовного развития, причинения психических травм ей отношением в семье гражданка лишена родительских прав и взысканы алименты на содержание дочери, - отметили в суде.

Заочное решение не вступило в законную силу. 
суд

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