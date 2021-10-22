Жительница Бурятии едва не убила мужчину

Женщину осудили на 3 года лишения свободы
В июне между пьяными женщиной и мужчиной в Хоринском районе вспыхнула ссора. После чего жительница района, находясь в кухне, взяла со стола нож и умышленно, с достаточной силой нанесла мужчине один удар в грудь.
Затем она вызвала скорую помощь и до приезда врачей оказывала первую медицинскую помощь.
Потерпевшему было причинено телесное повреждение, которое расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью.
Женщина на суде вину признала в полном объёме, в содеянном раскаялась. Судом её действия квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Приговором суда от 12 августа 2021 года обвиняемой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, однако реальное отбывание наказания отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Хоринском районном суде.
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Общество, Фото:
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