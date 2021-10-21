Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой



В Улан-Удэ пресекли деятельность 38-летнего улан-удэнца по содержанию притона для изготовления и употребления наркотиков.



Житель Советского района с 24 августа систематически предоставлял для этих целей своё жилище знакомым. Мужчина, проживая один, заготавливал запрещённые вещества, приглашал приятелей и вместе с ними также употреблял наркотики. В 2016 году мужчина уже был судим за наркопреступление.



Сотрудниками наркоконтроля установлены пятеро посещавших притон наркопотребителей в возрасте от 37 лет до 39 лет. Двое из них – женщины.



Изъяты посуда и иные принадлежности, использовавшиеся для изготовления ацетилированного опия и наркотиков каннабисной группы.



За потребление наркотических средств в отношении них и подозреваемого в организации наркопритона составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом им вынесено наказание в виде штрафов в размере четырёх тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



