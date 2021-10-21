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Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон

Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой

В Улан-Удэ пресекли деятельность 38-летнего улан-удэнца по содержанию притона для изготовления и употребления наркотиков.

Житель Советского района с 24 августа систематически предоставлял для этих целей своё жилище знакомым. Мужчина, проживая один, заготавливал запрещённые вещества, приглашал приятелей и вместе с ними также употреблял наркотики. В 2016 году мужчина уже был судим за наркопреступление.

Сотрудниками наркоконтроля установлены пятеро посещавших притон наркопотребителей в возрасте от 37 лет до 39 лет. Двое из них – женщины.

Изъяты посуда и иные принадлежности, использовавшиеся для изготовления ацетилированного опия и наркотиков каннабисной группы.

За потребление наркотических средств в отношении них и подозреваемого в организации наркопритона составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом им вынесено наказание в виде штрафов в размере четырёх тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии. 

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