Мужчина заготавливал запрещённые вещества и приглашал приятелей к себе домой
В Улан-Удэ пресекли деятельность 38-летнего улан-удэнца по содержанию притона для изготовления и употребления наркотиков.
Житель Советского района с 24 августа систематически предоставлял для этих целей своё жилище знакомым. Мужчина, проживая один, заготавливал запрещённые вещества, приглашал приятелей и вместе с ними также употреблял наркотики. В 2016 году мужчина уже был судим за наркопреступление.
Сотрудниками наркоконтроля установлены пятеро посещавших притон наркопотребителей в возрасте от 37 лет до 39 лет. Двое из них – женщины.
Изъяты посуда и иные принадлежности, использовавшиеся для изготовления ацетилированного опия и наркотиков каннабисной группы.
За потребление наркотических средств в отношении них и подозреваемого в организации наркопритона составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом им вынесено наказание в виде штрафов в размере четырёх тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Улан-удэнец устроил в своём доме наркопритон
Общество, Фото:
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