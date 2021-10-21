300 кг рыболовных сетей подняли со дна Байкала

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Эксперты приступают к составлению карты сетевого загрязнения озера Байкал и аналитической работе



С 5 по 12 октября в рамках проекта «Байкал без сетей» состоялась третья научно-исследовательская экспедиция, которая в этот раз проследовала до севера Байкала. Основной задачей экспедиции было исследование акватории озера, не охваченной за время предыдущих двух этапов, на предмет сетевого загрязнения.



- Зафрахтованное судно вышло из урочища Куркут пролива Малое Море в город Северобайкальск и проследовало обратно, проведя ряд погружений по пути следования. Каждый из трёх профессиональных дайверов совершил по шестнадцать погружений, исследуя Байкал на предмет затонувших рыболовных сетей и поднимая обнаруженные орудия лова, - сообщили в фонде «Озеро Байкал».



Погружения были совершены близ мысов Шартлай, Заворотный и Елохин, в районе города Северобайкальск, а также в акватории пролива Малое море. На некоторых участках акватории озера (мыс Шартлай и Елохин) не было обнаружено затонувших сетей. Однако, например, в районе Северобайкальска затонувших рыболовных сетей было обнаружено очень много. По словам специалистов, принявших участие во всех экспедициях, в районе Северобайкальска сетей больше, чем в районе посёлка Большие Коты или вдоль Кругобайкальской железной дороги.



За время октябрьского этапа экспедиции водолазами было поднято два десятка затонувших рыболовных сетей. Сети подняты после предварительной очистки под водой от живых и неживых гидробионтов. Чистый вес поднятых сетей составил около 300 кг. Поднятые орудия лова были расфасованы в пакеты высокой прочности и переданы местному региональному оператору для дальнейшей утилизации.



Эксперты приступают к составлению карты сетевого загрязнения озера Байкал и аналитической работе. Результаты лабораторных анализов ожидаются в начале декабря.



Проект «Байкал без сетей» - комплекс мероприятий, включающих независимую экологическую исследовательскую кругобайкальскую экспедицию. В ходе экспедиции будут получены достоверные данные о загрязнении береговой линии озера Байкал затонувшими рыболовными сетями. Также состоится лабораторное исследование проб воды и сетей для выявления размера ущерба, оказываемого сетевым загрязнением экосистеме озера.



