Житель Бурятии спас погибающего на озере лебедя





Сейчас птица гостит у своего спасителя, мужчина решает куда пристроить птицу. Лебедь, чувствует он себя вполне вольготно, его кормят хлебом и рыбой.



- Вроде не обнаружили ран никаких у него, не знаю, как он отбился от своих,- недоумевает сельчанин.



Оформить птицу в этнографический музей пока отказались, отметили в газете «Вперёд».







Житель села Новоильинск Заиграевского района Бурятии спас погибающего лебедя, сообщает районное издание «Вперёд».Ослабшая птица лежала на льду озера Мангазей в 7 километрах от Новоильинска. В тот день сельчанин ехал мимо озера в соседнюю деревню и заодно посмотреть насколько промёрз водоём. Там он обнаружил погибающую птицу.- Идти по льду не рискнул, вернулся домой за лодкой, - цитирует сельчанина газета «Вперёд».Однако опасения были напрасны - толщина льда позволила беспрепятственно добраться до погибающего лебедя.