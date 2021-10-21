Жительница Бурятии отметила 90-летие

За долгую трудовую деятельность Октябрина Семёновна неоднократно награждалась грамотами и премиями
90 лет исполнилось жительнице Северо-Байкальского района Октябрине Семёновне Власовой. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Родилась она 18 октября 1931 года в селе Горемыка (сейчас Байкальское) в большой многодетной семье. Детей в родительском доме было 10. Октябрине было 12 лет, когда она начала работать в колхозе, сначала ухаживала за овцами и коровами
- Она относится к категории «Дети войны». На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бед. Детские руки делали всю взрослую работу, приближая Великую Победу, - отмечается в группе.
Октябрина Семёновна работала уборщицей в сельском совете. Позднее перешла работать в контору районо, в продовольственный магазин. Так в магазине трудилась до пенсии. За долгую трудовую деятельность Октябрина Семёновна неоднократно награждалась грамотами, премиями, награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».
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