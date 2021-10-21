 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 октября

20 октября

Популярное

Жительница Бурятии отметила 90-летие

Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество,  Фото:группа «Северобайкалье-инфо.24/7»
За долгую трудовую деятельность Октябрина Семёновна неоднократно награждалась грамотами и премиями

90 лет исполнилось жительнице Северо-Байкальского района Октябрине Семёновне Власовой. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Родилась она 18 октября 1931 года в селе Горемыка (сейчас Байкальское) в большой многодетной семье. Детей в родительском доме было 10. Октябрине было 12 лет, когда она начала работать в колхозе, сначала ухаживала за овцами и коровами

- Она относится к категории «Дети войны». На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бед. Детские руки делали всю взрослую работу, приближая Великую Победу, - отмечается в группе.

Октябрина Семёновна работала уборщицей в сельском совете. Позднее перешла работать в контору районо, в продовольственный магазин. Так в магазине трудилась до пенсии. За долгую трудовую деятельность Октябрина Семёновна неоднократно награждалась грамотами, премиями, награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».


юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудники МЧС провели санобработку остановок в Иркутске
Сотрудники МЧС провели санобработку остановок в Иркутске
Общество, 21.10.2021
В регионе продолжается борьба с коронавирусом 
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 21.10.2021
За долгую трудовую деятельность Октябрина Семёновна неоднократно награждалась грамотами и премиями
В Иркутске незаконно привлекли к работе экс-госслужащего
В Иркутске незаконно привлекли к работе экс-госслужащего
Общество, 21.10.2021
Руководителя коммерческой организации оштрафовали на 20 тысяч
За сутки в Бурятии выявили 157 заболевших COVID-19
За сутки в Бурятии выявили 157 заболевших COVID-19
Общество, 21.10.2021
Скончались пять пациентов с COVID-19
В Бурятии наградили школьника, который заступился за деда-инвалида
В Бурятии наградили школьника, который заступился за деда-инвалида
Общество, 21.10.2021
На мальчика напала компания пьяных взрослых 
Бурятия в числе 11 регионов, которые не перешли на раздельный сбор мусора
Бурятия в числе 11 регионов, которые не перешли на раздельный сбор мусора
Общество, 21.10.2021
В минприроды отметили, что эти регионы не приступили к установке контейнеров для раздельного накопления отходов

В Бурятии за сутки никто не пострадал в ДТП
В Бурятии за сутки никто не пострадал в ДТП
Общество, 21.10.2021
Случились аварии с повреждением автомобилей 
В Улан-Удэ арбалетчик пытался забросить в колонию телефоны и дрожжи
В Улан-Удэ арбалетчик пытался забросить в колонию телефоны и дрожжи
Общество, 21.10.2021
Молодому человеку грозит административная ответственность 
Двое жителей Улан-Удэ осуждены за вымогательство
Двое жителей Улан-Удэ осуждены за вымогательство
Общество, 21.10.2021
Мужчины требовали от женщины 130 тысяч рублей 
Житель Бурятии пойдёт под суд за «пьяную» езду
Житель Бурятии пойдёт под суд за «пьяную» езду
Общество, 21.10.2021
Мужчину неоднократно привлекался к ответственности 
В Улан-Удэ пожарные ликвидировали последствия условного теракта
В Улан-Удэ пожарные ликвидировали последствия условного теракта
Общество, 21.10.2021
По легенде учений неизвестные захватили здания УФСИН

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^