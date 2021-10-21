Улан-удэнец украл украшения, чтобы отпраздновать день рождения

Ущерб составил 250 тысяч рублей



В Улан-Удэ раскрыли квартирную кражу, ущерб по которой составил более 250 тысяч рублей.

Заявление о преступлении поступило 21 августа. Вернувшись поздним вечером домой, хозяева обнаружили беспорядок в спальне, а при более тщательном осмотре заметили, что пропали золотые украшения из шкатулки, исчезло золотое кольцо-печатка с тумбочки.



Позже задержали подозреваемого – ранее не судимого 21-летнего улан-удэнца. Как выяснилось, кражу он совершил, чтобы на вырученные от продажи драгоценных изделий деньги отпраздновать предстоящий день рождения.



Увидев, что в квартире на втором этаже дома нараспашку открыта балконная дверь, он с помощью решётки на балконе первого этажа забрался в жилище. Украшения молодой человек впоследствии продал незнакомцу за 50 тысяч рублей.



Ранее в поле зрения правоохранительных органов парень не попадал, нигде не работает. В содеянном он признался.



Возбуждено уголовное дело «Кража», сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



