Инаугурация назначена на 15 октября
Сегодня, 12 октября, в администрации Джидинского района прошла сессия райсовета, на которой депутаты избрали главу района - по итогам работы конкурсной комиссии. Об этом сообщает газета «Джидинка».
Согласно положению о конкурсе, в состав комиссии вошли как районные депутаты, так и представители правительства Бурятии.
Как сообщил председатель Джидинского райсовета Борис Дымчиков, на отборочный конкурс по выбору нового главы Джидинского района подали заявки два человека: Валерий Шагжитаров и глава сельского поселения «Нижнебургалтайское» Бато Очиров. Оба были утверждены комиссией как кандидаты.
И сегодня районные депутаты сделали выбор. За Валерия Шагжитарова проголосовали 13 человек, за Бато Очирова – 2.
Таким образом, главой администрации Джидинского района большинством голосов избран Валерий Шагжитаров.
На данный момент он является депутатом Горсовета Улан-Удэ.
Вновь избранный глава района в течение двух недель должен сложить с себя полномочия депутата городского Совета. Официальным вступлением в должность считается момент принятия присяги. Инаугурация назначена на 15 октября.
В Бурятии выбрали главу Джидинского района
Общество, Фото:
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