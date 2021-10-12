В Бурятии выбрали главу Джидинского района

Инаугурация назначена на 15 октября



Сегодня, 12 октября, в администрации Джидинского района прошла сессия райсовета, на которой депутаты избрали главу района - по итогам работы конкурсной комиссии. Об этом сообщает газета «Джидинка».



Согласно положению о конкурсе, в состав комиссии вошли как районные депутаты, так и представители правительства Бурятии.



Как сообщил председатель Джидинского райсовета Борис Дымчиков, на отборочный конкурс по выбору нового главы Джидинского района подали заявки два человека: Валерий Шагжитаров и глава сельского поселения «Нижнебургалтайское» Бато Очиров. Оба были утверждены комиссией как кандидаты.



И сегодня районные депутаты сделали выбор. За Валерия Шагжитарова проголосовали 13 человек, за Бато Очирова – 2.



Таким образом, главой администрации Джидинского района большинством голосов избран Валерий Шагжитаров.



На данный момент он является депутатом Горсовета Улан-Удэ.



Вновь избранный глава района в течение двух недель должен сложить с себя полномочия депутата городского Совета. Официальным вступлением в должность считается момент принятия присяги. Инаугурация назначена на 15 октября.

