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В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде леса на 16 млн рублей

В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде леса на 16 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com.
Лесоматериал поставляли за границу

Бурятская транспортная прокуратура совместно с Бурятской таможней, управлением ФСБ по республике провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов в одном из пунктов приёма и отгрузки древесины, расположенном в городе Улан-Удэ.

Установлено, что владелец пункта приёма и отгрузки древесины, являясь участником внешнеэкономической деятельности, регулярно осуществляет поставки лесоматериалов за границу.

С ноября 2019 года по июль 2020 года он подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории Российской Федерации были заявлены пиломатериалы объёмом более 1659 куб.м. рыночной стоимостью около 16 млн. рублей.

- Декларант в качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов представил документы о покупке древесины у коммерческой организации, которая фактически данные лесоматериалы ему не поставляла. В результате пиломатериалы были незаконно экспортированы из России, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокураткре.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.
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