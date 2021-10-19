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В Бурятии задержали торговцев омулем

В Бурятии задержали торговцев омулем
Общество,  Фото:скриншот
У омулёвых браконьеров изъяли рыбу, сети и свыше полумиллиона рублей

В Бурятии пресечена деятельность организованной группы лиц, занимавшихся незаконным приобретением и сбытом байкальского омуля, вылов и реализация которого запрещены.

В домовладениях фигурантов проведены обыски. Изъяты около 750 подготовленных к продаже особей байкальского омуля, 28 рыболовных сетей и иные орудия лова, а также средства - 655 тысяч рублей, и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В результате незаконной добычи водных биологических ресурсов государству причинён ущерб на сумму более 5 млн рублей.

- Предварительно установлено, что к противоправной деятельности причастны четверо жителей Бурятии, задержанные полицейскими по подозрению в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных процессуальные решения будут приняты в ближайшее время, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование продолжается. 

браконьерство

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