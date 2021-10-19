В Бурятии задержали торговцев омулем





В Бурятии пресечена деятельность организованной группы лиц, занимавшихся незаконным приобретением и сбытом байкальского омуля, вылов и реализация которого запрещены.В домовладениях фигурантов проведены обыски. Изъяты около 750 подготовленных к продаже особей байкальского омуля, 28 рыболовных сетей и иные орудия лова, а также средства - 655 тысяч рублей, и другие предметы, имеющие доказательственное значение.В результате незаконной добычи водных биологических ресурсов государству причинён ущерб на сумму более 5 млн рублей.- Предварительно установлено, что к противоправной деятельности причастны четверо жителей Бурятии, задержанные полицейскими по подозрению в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных процессуальные решения будут приняты в ближайшее время, - сообщили в МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование продолжается.