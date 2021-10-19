Деньги можно потратить на покупку жилья в ДФО
Жителям Дальнего Востока необходимо единовременно выплачивать по 1 млн рублей за рождение третьего ребёнка и последующих детей. Поручение рассмотреть это предложение получило от президента Владимира Путина правительство, доклад на эту тему премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 ноября, сообщает РБК.
Премьер и правительство должны рассмотреть вопрос о «предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей при условии регистрации рождения ребёнка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа».
Ещё одно условие — направление полученных таким образом средств исключительно на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство. Причём квартира или дом также должны располагаться на территории ДФО.
Путин предложил выплату в 1 млн за третьего ребёнка на Дальнем Востоке
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