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Путин предложил выплату в 1 млн за третьего ребёнка на Дальнем Востоке

Путин предложил выплату в 1 млн за третьего ребёнка на Дальнем Востоке
Общество,  Фото:pixabay.com.
Деньги можно потратить на покупку жилья в ДФО

Жителям Дальнего Востока необходимо единовременно выплачивать по 1 млн рублей за рождение третьего ребёнка и последующих детей. Поручение рассмотреть это предложение получило от президента Владимира Путина правительство, доклад на эту тему премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 ноября, сообщает РБК.

Премьер и правительство должны рассмотреть вопрос о «предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей при условии регистрации рождения ребёнка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа».

Ещё одно условие — направление полученных таким образом средств исключительно на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство. Причём квартира или дом также должны располагаться на территории ДФО.


Путин ДФО

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