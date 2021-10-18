За шалостью стоит административная ответственность
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии отмечают, что в настоящее время участились случаи, когда пожарные приезжают на так называемые ложные вызовы. Хулиганы веселятся, вызывая экстренные службы. Они и не предполагают, что по их вине может погибнуть человек, к которому своевременно не приедет любая спасательная бригада.
- Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение: никогда нет гарантии, что вызов ложный. Пока спасатели и пожарные тратят время и силы на поиски «мнимых» пострадавших, где-то люди действительно могут находиться в условиях угрозы жизни и здоровью, - сообщили в пресс-службе.
Главное управление МЧС по Бурятии напоминает об ответственности для родителей, чьи дети звонят в экстренные службы с целью пошутить. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.
Вызывая спецслужбы, не имея для этого никаких причин, стоить помнить, что такая «шалость» караетесь законом. Согласно статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – влечёт наложение административного штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей».
- Набирая «101» или «112», помните: все разговоры записываются! – заключили в республиканском МЧС.
Жители Бурятии шутят про ложные вызовы пожарным
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девочка прошла двухнедельную реабилитацию в Москве
Состояние лисички пока слабое
После прокурорского вмешательства договор аренды расторгли
Выявлено нарушение законодательства в сфере природопользования
Угонщика отправили в колонию
По республике преимущественно без осадков
Отобраны почвенные образцы и направлены в лабораторию
Он предложил полицейскому взятку в 20 тысяч
Лента является первой серией документального цикла «География детства»
Радостной новостью поделился генеральный директор аэропорта
Внезапный снег в середине мая, совершенно пустой спуск от Оперного и сумасшедший праздник детства
С начала года братчане, поддавшись на уловки аферистов, лишились свыше 80 миллионов
За сутки выявили 147 новых больных ковидом
Специалист расторг договор до истечения пятилетнего срока
Житель города ранее судим