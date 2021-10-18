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Жители Бурятии шутят про ложные вызовы пожарным

Жители Бурятии шутят про ложные вызовы пожарным
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
За шалостью стоит административная ответственность

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии отмечают, что в настоящее время участились случаи, когда пожарные приезжают на так называемые ложные вызовы. Хулиганы веселятся, вызывая экстренные службы. Они и не предполагают, что по их вине может погибнуть человек, к которому своевременно не приедет любая спасательная бригада.

- Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение: никогда нет гарантии, что вызов ложный. Пока спасатели и пожарные тратят время и силы на поиски «мнимых» пострадавших, где-то люди действительно могут находиться в условиях угрозы жизни и здоровью, - сообщили в пресс-службе.

Главное управление МЧС по Бурятии напоминает об ответственности для родителей, чьи дети звонят в экстренные службы с целью пошутить. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.

Вызывая спецслужбы, не имея для этого никаких причин, стоить помнить, что такая «шалость» караетесь законом. Согласно статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – влечёт наложение административного штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей».

- Набирая «101» или «112», помните: все разговоры записываются! – заключили в республиканском МЧС. 
МЧС

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