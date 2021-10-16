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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снова растёт

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снова растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки выявили почти 140 больных

По данным eправления Роспотребнадзора на утро 16 октября в Бурятии зарегистрировано 60 771 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29 044) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 139 больных. Отмечается прирост ежесуточного числа больных: накануне этот показатель был +124, до этого +118, +114, +117. Выше отметки в «130» в последнее время этот показатель не поднимался. Прежний раз суточный прирост 137 больных отмечался 9 августа.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 119 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 971 койка: занято – 750, свободно – 221 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,2%.

В стационарах получают лечение 750 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 76 пациентов, в том числе из них старше 65 лет – 36, на ИВЛ –35 пациентов, из которых старше 65 – 18.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2296 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 52 151 человек, в том числе 175 за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1918 пациентов, в том числе за последние сутки скончались пять человек, все старше 65 лет.

Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 369 767 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 298 197 человек.

коронавирус профилактика

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