В Бурятии 60 человек скончались от отравления алкоголем с начала года



Смертность от рассматриваемых причин зарегистрирована преимущественно среди людей трудоспособного возраста.



В 2020 году по республике от отравлений алкоголем и его суррогатами умерло 129 человек, что на 4,4 % меньше, чем за 2019 год. Наиболее высокие показатели смертности от случайных отравлений алкоголем выявлены в Баунтовском, Тарбагатайском, Кижингинском, Заиграевском, Прибайкальском районах.



За 7 месяцев 2021 года от этой причины умерло 60 человек, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Неблагоприятная ситуация сохраняется в следующих районах Бурятии: Баунтовском, Прибайкальском, Заиграевском, Тункинском, Мухоршибирском районах.



В Баунтовском и Прибайкальском районах отмечается значительный рост смертности в результате отравлений алкоголем и его суррогатами.



Территории трезвости



С целью формирования у населения культуры ведения здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, пропаганды принципов здорового питания в каждом районе в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» разработана муниципальная программа «Улучшение общественного здоровья» с внедрением корпоративных программ на рабочем месте.



Проводятся массовые информационно-пропагандистские акции и мероприятия, работают школы здоровья.



- Проведение мероприятий в сфере здравоохранения, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, недостаточно для эффективного снижения уровня смертности от отравлений алкоголем и его суррогатами. В заслушиваемых районах при наличии районной программы, направленной на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений, наркомании и алкоголизма, финансирование этих программ отсутствует, - отмечают в минздраве Бурятии.



Положительные результаты комплексного подхода к ограничению продажи алкоголя видны на примере Курумканского района.



По решению сельских сходов два села вошли в территории с полным отказом розничной продажи алкогольной продукции – Улюнхан и Арзгун, два села с сокращением времени продажи до 17.00 – Аргада и Барагхан. В 2020 году смертность от алкогольной кардиомиопатии снизилась в 3,0 раза, от отравлений алкоголем и его суррогатами составила 7,5 на 100 тыс. нас. (1 случай), тогда как в 2018 году – 59,0 на 100 тыс. нас. (8 случаев).



В Мухоршибирском районе в мае 2020 года улус Бом объявил себя «территорией трезвости». К ним присоединилось сельское поселение Монды Тункинского района.



Под председательством зампреда правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова сформирована Комиссия по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения республики, которая разрабатывает мероприятия по снижению алкоголизации населения.



- Благодаря проводимой работе отмечается некоторое снижение роста смертности от алкоголя и его суррогатов, но проблема алкоголизации населения остаётся достаточно острой в республике. Под воздействием алкоголя за 1 полугодие 2021 года совершено 3837 преступлений или 43,9% от всех преступлений, 56% ДТП, - заключили в министерстве.







13 октября состоялось заседание коллегии минздрава Бурятии совместно с Роспотребнадзором по республике по вопросам, связанным с пагубным влиянием чрезмерного употребления алкоголя среди населения и проведением профилактических мероприятий. Последние направлены на снижение смертности от отравлений и алкоголь-ассоциированных заболеваний. Мероприятия рассматривались на примере Заиграевского и Мухоршибирского районов.