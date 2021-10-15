 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

Страдающий икотой улан-удэнец нуждается в помощи

Страдающий икотой улан-удэнец нуждается в помощи
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине нужно пройти обследование в архангельской клинике

Улан-удэнец, страдающий икотой, нуждается в помощи. С каждым днем мужчине всё труднее дышать. Об этом сообщается в паблике online_buryatia.

- Уже несколько лет Андрей мучается икотой. Казалось бы, и что такого? Но постепенно икота дала осложнение - с каждым днём Андрею всё труднее дышать. За эти годы он прошёл множество врачей, шаманов и экстрасенсов. Но ничего не помогло! Вот так здоровый и крепкий мужчина вынужден буквально бороться, чтобы выжить, не говоря уже о простом сне. На данный момент есть единственный выход чтобы хоть как-то облегчить дыхание - это сделать операцию (абляция диафрагмального нерва), медлить нельзя, так как закрывается горловая щель, - говорится здесь.

Для того, чтобы пройти обследование, ему нужно отправиться в клинику в Архангельск.

«Из-за болезни у Андрея и его семьи не самая лучшая финансовая ситуация, и он вынужден просить людей о финансовой помощи», - отмечается в соцсети. Реквизиты счёта, на который можно перечислить деньги, размещены в паблике. 

Также в социальной сети размещено видео, на котором житель Улан-Удэ сам рассказывает о сложившейся ситуации.  

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года улан-удэнец, два года страдающий от непрекращающейся икоты, прошёл обследование в Москве, в национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского - крупнейшем лечебном и научно-исследовательском учреждении страны. Попасть туда ему помогла в том числе министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, откликнувшаяся на призыв о помощи.

Тогда мужчина вернулся из столицы России, на своей странице в Instagram он рассказал о результатах поездки. К сожалению, основную проблему – икоту – не удалось решить.

врачи помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Спецназ «Гром» УНК МВД Бурятии завоевал призовые места на соревнованиях в Иркутске
Спецназ «Гром» УНК МВД Бурятии завоевал призовые места на соревнованиях в Иркутске
Общество, 15.10.2021
Соревнования были посвящены 30-летию со дня образования органов наркоконтроля
В выходные в Бурятии сохранится холодная погода
В выходные в Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 15.10.2021
Временами ночные температуры будут достигать -19 
В Бурятии 60 человек скончались от отравления алкоголем с начала года
В Бурятии 60 человек скончались от отравления алкоголем с начала года
Общество, 15.10.2021
Проблема алкоголизации населения остаётся достаточно острой, отмечают в минздраве региона
Улан-удэнец украл с карты многодетного отца 20 тысяч рублей
Улан-удэнец украл с карты многодетного отца 20 тысяч рублей
Общество, 15.10.2021
Деньги были потрачены на спиртное и алкоголь 
Страдающий икотой улан-удэнец нуждается в помощи
Страдающий икотой улан-удэнец нуждается в помощи
Общество, 15.10.2021
Мужчине нужно пройти обследование в архангельской клинике  
В Иркутске высадили саженцы сибирской сосны
В Иркутске высадили саженцы сибирской сосны
Общество, 15.10.2021
В акции участвовали школьники и ветераны транспортной полиции 
Ангарчанин устроил нарколабораторию в съёмном помещении
Ангарчанин устроил нарколабораторию в съёмном помещении
Общество, 15.10.2021
Помещение находилось в одном из административных зданий
В Бурятии установили на горе фигуру великана
В Бурятии установили на горе фигуру великана
Общество, 15.10.2021
В планах у активистов ТОСа сделать здесь парк
Спортсмен из Бурятии попал в состав сборной России по волейболу сидя
Спортсмен из Бурятии попал в состав сборной России по волейболу сидя
Общество, 15.10.2021
Виталий Соболев участвует в чемпионате Европы
В Бурятии расторгли договор аренды лесного участка возле Байкала
В Бурятии расторгли договор аренды лесного участка возле Байкала
Общество, 15.10.2021
Землю под частную застройку предоставил ранее муниципалитет
В Ангарске перед судом предстанут обвиняемые в сбыте фальшивых купюр
В Ангарске перед судом предстанут обвиняемые в сбыте фальшивых купюр
Общество, 15.10.2021
В цветочном магазине они расплатились фальшивой банкнотой номиналом 5000 рублей
Житель Бурятии угнал КамАЗ, чтобы добраться домой
Житель Бурятии угнал КамАЗ, чтобы добраться домой
Общество, 15.10.2021
Машину остановили спустя пять километров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^