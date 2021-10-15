Мужчине нужно пройти обследование в архангельской клинике
Улан-удэнец, страдающий икотой, нуждается в помощи. С каждым днем мужчине всё труднее дышать. Об этом сообщается в паблике online_buryatia.
- Уже несколько лет Андрей мучается икотой. Казалось бы, и что такого? Но постепенно икота дала осложнение - с каждым днём Андрею всё труднее дышать. За эти годы он прошёл множество врачей, шаманов и экстрасенсов. Но ничего не помогло! Вот так здоровый и крепкий мужчина вынужден буквально бороться, чтобы выжить, не говоря уже о простом сне. На данный момент есть единственный выход чтобы хоть как-то облегчить дыхание - это сделать операцию (абляция диафрагмального нерва), медлить нельзя, так как закрывается горловая щель, - говорится здесь.
Для того, чтобы пройти обследование, ему нужно отправиться в клинику в Архангельск.
«Из-за болезни у Андрея и его семьи не самая лучшая финансовая ситуация, и он вынужден просить людей о финансовой помощи», - отмечается в соцсети. Реквизиты счёта, на который можно перечислить деньги, размещены в паблике.
Также в социальной сети размещено видео, на котором житель Улан-Удэ сам рассказывает о сложившейся ситуации.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года улан-удэнец, два года страдающий от непрекращающейся икоты, прошёл обследование в Москве, в национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского - крупнейшем лечебном и научно-исследовательском учреждении страны. Попасть туда ему помогла в том числе министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, откликнувшаяся на призыв о помощи.
Тогда мужчина вернулся из столицы России, на своей странице в Instagram он рассказал о результатах поездки. К сожалению, основную проблему – икоту – не удалось решить.
Страдающий икотой улан-удэнец нуждается в помощи
Общество, Фото:
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