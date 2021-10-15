Землю под частную застройку предоставил ранее муниципалитет
Проведена проверка соблюдения земельного законодательства в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Установлено, что орган местного самоуправления предоставил ДНТ участок площадью 7 га по договору аренды под частную застройку. Вместе с тем, этот участок практически полностью покрыт лесной растительностью, для его освоения требовалось проведение сплошной рубки 6 га леса, который относится к категории защитных лесов, несёт функции по сохранению Байкальской экосистемы.
- Подобное распоряжение ценной муниципальной землей нерационально, в связи с чем, прокурор потребовал от органов местного самоуправления расторгнуть договор аренды лесного участка, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Во исполнение требований прокурора договор аренды расторгнут. Участок защитного леса центральной экологической зоны Байкала сохранён.
В Бурятии расторгли договор аренды лесного участка возле Байкала
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