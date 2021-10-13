В Бурятии одобрили строительство отеля в «Байкальской гавани»

Строительные работы стартуют в октябре
Разрешение на строительство отеля компании «Грин Флоу» получено. Об этом сообщается в аккаунте особой экономической зоны «Байкальская гавань» в Instagram.
- Разрешение на строительство ООО «Грин Флоу Байкал» получено! Поздравляем всех нас. Совсем скоро (уже в октябре) начнутся строительные работы на участке. Хорошие новости для отличного проекта! – говорится здесь.
Также в социальной сети опубликован снимок полученного разрешения.
Как сообщал «Байкал-Daily», компания «Грин Флоу» планирует построить на берегу Байкала неподалеку от Турки шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и рестораном на 255 мест. Отель будет четырёхзвёздочным. По проекту, к зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок.
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