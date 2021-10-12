Улан-удэнец пожаловался, что мусор не вывозят уже месяц





Жители посёлка Загорск Улан-Удэ жалуются на несвоевременный вывоз бытового мусора региональным оператором «ЭкоАльянс». По их словам, баки с отходами не опустошаются уже месяц.- То дозвониться до них невозможно, то ещё что-то. Уже полный ящик мусора стоит. Ладно ещё мух сейчас нет, а так вообще, что было бы. Платежи исправно вношу, - рассказал «Байкал-Daily», местный житель Игорь Мандреев.Мужчина отмечает, что мусор в их микрорайоне забирают, но не на всех улицах. Заполненный контейнер стоит и у соседей Игоря.- Раньше вывозили. Но как-то было, что я диспетчеру позвонил, где мне сказали, что водитель поменялся, и пока не знает - куда там и как подъезжать. Потом стали забирать. Всё лето нормально забирали, а тут вот последний месяц нет никого, - добавляет Игорь Мандреев.На мусорные контейнеры «покушаются» собаки. Они разгрызают пакеты и растаскивают содержимое по округе.Сегодня, 12 октября, горожанину всё-таки удалось дозвониться диспетчеру. В «ЭкоАльянс» ему пообещали, что в пятницу мусор будет вывезен.В свою очередь, редакция «Байкал-Daily» обратилась в пресс-службу регоператора за разъяснением ситуации. Там пообещали дать официальный ответ завтра.