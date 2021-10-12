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Улан-удэнец пожаловался, что мусор не вывозят уже месяц

Улан-удэнец пожаловался, что мусор не вывозят уже месяц
Общество,  Фото:предоставлено Игорем Мандреевым
Бытовые отходы растаскивают собаки

Жители посёлка Загорск Улан-Удэ жалуются на несвоевременный вывоз бытового мусора региональным оператором «ЭкоАльянс». По их словам, баки с отходами не опустошаются уже месяц.

- То дозвониться до них невозможно, то ещё что-то. Уже полный ящик мусора стоит. Ладно ещё мух сейчас нет, а так вообще, что было бы. Платежи исправно вношу, - рассказал «Байкал-Daily», местный житель Игорь Мандреев.

Мужчина отмечает, что мусор в их микрорайоне забирают, но не на всех улицах. Заполненный контейнер стоит и у соседей Игоря.

- Раньше вывозили. Но как-то было, что я диспетчеру позвонил, где мне сказали, что водитель поменялся, и пока не знает - куда там и как подъезжать. Потом стали забирать. Всё лето нормально забирали, а тут вот последний месяц нет никого, - добавляет Игорь Мандреев.

 
На мусорные контейнеры «покушаются» собаки. Они разгрызают пакеты и растаскивают содержимое по округе.

Сегодня, 12 октября, горожанину всё-таки удалось дозвониться диспетчеру. В «ЭкоАльянс» ему пообещали, что в пятницу мусор будет вывезен.

В свою очередь, редакция «Байкал-Daily» обратилась в пресс-службу регоператора за разъяснением ситуации. Там пообещали дать официальный ответ завтра.
мусор региональный оператор по ТКО

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