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В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали через суд

В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали через суд
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина отказывался от лечения, игнорировал назначения врача

В Кабанском районе Бурятии судебные приставы госпитализировали 49-летнего мужчину в противотуберкулезный диспансер. Мужчина от лечения отказывался, не признавая, что является опасным распространителем заболевания.

Оказалось, мужчина уже проходил лечение и был снят с учёта, но в связи с рецидивом заболевания был вновь поставлен на учёт. О вновь выявленном диагнозе и необходимости прохождения лечения мужчина и его мама были извещены. Однако они игнорировали назначения врача, на неоднократные вызовы врача пройти необходимый курс лечения умышленно не являлись и при посещениях врача по месту жительства двери не открывали.

- В интересах неопределенного круга лиц судом вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины в Республиканский противотуберкулезный диспансер имени Г.Д. Дугаровой в Улан-Удэ, - сообщили в управлении ФССП России по республике.

На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил об этом должника.

В результате судебные приставы и медработники выехали по месту проживания мужчины на специализированном транспорте и с использованием средств индивидуальной защиты принудительно госпитализировали должника в медучреждение. Жителю Бурятии предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.

туберкулез

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