В Улан-Удэ по улице бегал петух

Горожане шутят, что осталось увидеть только баранов и свиней
10 октября в паблике ves_ulan_ude появилось необычное видео – на проспекте 50-летия Октября в столице Бурятии разгуливал петух. Он бегал возле магазина «Белоречье».
видео - ves_ulan_ude
Пользователи тут же начали шутить:
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«То гуси гуляют, то куры бегают в нашей УУревне. Хозяева, почините забор, а?»
«Осталось увидеть баранов и свиней, остальные были уже на виду»
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