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Коронавирус унёс жизни ещё шести жителей Бурятии

Коронавирус унёс жизни ещё шести жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госпитализированных стало больше 700

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 11 октября число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 60 147. Из них 48% (28 836) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 117 больных. С прошлой недели этот показатель держится на отметке выше «100». В выходные ежесуточный прирост был +119, +116 больных соответственно.
Из выявленных за прошедшие сутки больных 97 человек обследовали по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

За всё время выздоровели от ковида 51 442 человек, в том числе 62 за последние сутки.

Скончались от коронавируса за последние сутки шесть человек. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что все они были старше 65 лет. Отметим, днём ранее было четыре летальных исхода, а за день до этого – три.

С начала пандемии от коронавируса умерли 1890 жителей республики.

Число госпитализированных больных сегодня превысило отметку «700» - в стационарах получают лечение 711 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных стало больше на 41 человека.

В отделениях реанимации находится 66 пациентов, из них старше 65 лет – 38 человек. На ИВЛ –32 пациента, из них старше 65 – 22.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 886 коек: занято – 711, свободно – 175 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,2%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1659 человек.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 360 398 человек. Завершили вакцинацию 295 699 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии могут ввести систему QR-кодов о вакцинации против коронавируса в кафе и ресторанах. Соответствующий вопрос обсуждался на недавнем заседании оперштаба.

Одну из школ в Баргузинском районе перевели на дистанционный режим обучения.

Среди заболевших коронавирусом в Бурятии те, кто прошёл вакцинацию, составляют чуть более 2%. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.




коронавирус профилактика

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