В Бурятии рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19

В республике появились сёла со 100% вакцинацией от ковида



Среди заболевших коронавирусом в Бурятии те, кто прошёл вакцинацию, составляют чуть более 2%. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По её словам, в целом по стране примерно такая же картина.



Лишь небольшое число заболевших из тех, кто был привит, нуждаются в госпитализации. Кроме того, как выяснилось, тяжелобольными оказались люди, нарушившие сроки вакцинации.



- Когда мы анализировали этих (привитых – ред.) заболевших, выяснилось, что не все эти пациенты были привиты как положено. Заболевание у них развилось в связи с тем, что не были соблюдены сроки вакцинации, - сообщила заместитель главного врача республиканской клинической инфекционной больницы Елена Сильченко.



По данным на 7 октября, в Бурятии привились от коронавируса 356 тысяч человек. Это 61% от плана. По словам главы минздрава республики, массовая вакцинация проведена на ряде крупных предприятий. Так, в филиале «Россети Сибирь» в Бурятии привились 83% сотрудников, после чего были зафиксированы лишь единичные случаи заболеваний. На Улан-Удэнском авиазаводе уже почти 80% сотрудников вакцинировано от ковида.



Кроме того, есть в республике несколько сёл, где привилось всё взрослое население.



- Есть ряд сёл, где 100% привились – они в Окинском районе, в части Тункинского района, - сообщила Евгения Лудупова. – Мы знаем по каждому селу картину по вакцинации. Сейчас будем составлять специальную карту, где будем отмечать зоны риска и зоны благоприятствования.



Отметим, всем привитым необходимо ставить повторные прививки спустя шесть месяцев.



- Есть заболевания, при которых нужна всего лишь одна вакцинация, и она будет на всю жизнь. При ковиде это не так. К сожалению, при ковиде нужно постоянно поддерживать напряжённость иммунитета ревакцинацией. Сроки ревакцинации – каждые полгода. Те люди, которые были вакцинированы в январе, в феврале, в марте, сейчас уже должны получить ревакцинацию для того, чтобы не заболеть или не заболеть тяжело, - пояснила заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы.

