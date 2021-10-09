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В Бурятии рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19

В Бурятии рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике появились сёла со 100% вакцинацией от ковида

Среди заболевших коронавирусом в Бурятии те, кто прошёл вакцинацию, составляют чуть более 2%. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По её словам, в целом по стране примерно такая же картина.

Лишь небольшое число заболевших из тех, кто был привит, нуждаются в госпитализации. Кроме того, как выяснилось, тяжелобольными оказались люди, нарушившие сроки вакцинации.

- Когда мы анализировали этих (привитых – ред.) заболевших, выяснилось, что не все эти пациенты были привиты как положено. Заболевание у них развилось в связи с тем, что не были соблюдены сроки вакцинации, - сообщила заместитель главного врача республиканской клинической инфекционной больницы Елена Сильченко.

По данным на 7 октября, в Бурятии привились от коронавируса 356 тысяч человек. Это 61% от плана. По словам главы минздрава республики, массовая вакцинация проведена на ряде крупных предприятий. Так, в филиале «Россети Сибирь» в Бурятии привились 83% сотрудников, после чего были зафиксированы лишь единичные случаи заболеваний. На Улан-Удэнском авиазаводе уже почти 80% сотрудников вакцинировано от ковида.

Кроме того, есть в республике несколько сёл, где привилось всё взрослое население.

- Есть ряд сёл, где 100% привились – они в Окинском районе, в части Тункинского района, - сообщила Евгения Лудупова. – Мы знаем по каждому селу картину по вакцинации. Сейчас будем составлять специальную карту, где будем отмечать зоны риска и зоны благоприятствования.

Отметим, всем привитым необходимо ставить повторные прививки спустя шесть месяцев.

- Есть заболевания, при которых нужна всего лишь одна вакцинация, и она будет на всю жизнь. При ковиде это не так. К сожалению, при ковиде нужно постоянно поддерживать напряжённость иммунитета ревакцинацией. Сроки ревакцинации – каждые полгода. Те люди, которые были вакцинированы в январе, в феврале, в марте, сейчас уже должны получить ревакцинацию для того, чтобы не заболеть или не заболеть тяжело, - пояснила заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы. 
коронавирус профилактика вакцинация

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