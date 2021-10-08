В Бурятии повышение уровня Байкала приведёт к трагичным последствия

При этом негативные последствия для Бурятии при незначительном превышении отметки 457 м уровня озера Байкал уже были зафиксированы в 2020 году. Были затоплены низовые участки побережья с находящимися там сёлами Жилино, Оймур, Дулан, Исток, Гремячинск, Горячинск, Корсаково и др. Усилились эрозионные процессы на всём протяжении береговой полосы, в результате волнового воздействия. Невозможно оценить негативные последствия для экосистемы озера Байкал в целом.















Повышение диапазона регулирования уровня Байкала может привести к гибели краснокнижных представителей флоры и фауны, сообщает минприроды Бурятии.Недавно состоялся круглый стол «Актуальные вопросы регулирования уровня озера Байкал». Эксперты обсуждали влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры.Поднятие или снижение воды почти не влияет на скалистый западный берег (со стороны Иркутской области), в то время как берег восточный (со стороны Республики Бурятии) - пологий, очень чувствителен к таким колебаниям. Для решения проблемы требуется увеличение сбросных расходов через Иркутский гидроузел, что предусмотрено правилами использования водных ресурсов для Иркутской ГЭС, в соответствии с которыми максимально возможный сбросной расход составляет 6000 м3 /сек.Однако, по информации представителей Иркутской области, при сбросных расходах свыше 2700 м3 /сек, начинается затопление жилой застройки Иркутска в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, активно застроенной в последние десятилетия, в нарушение требований законодательства. При этом факты затопления жилой застройки на территории Иркутской области не подтверждены, отмечают в минприроды Бурятии.В целях недопущения сбоев в работе водозаборных сооружений, расположенных в нижнем бьефе Ангарского каскада ГЭС в условиях малой водности, правительство Бурятии неоднократно обращалось в федеральные органы власти Российской Федерации по вопросу необходимости их реконструкции. Аналогично в целях восстановления проектной пропускной способности Иркутской ГЭС в 6000 м3 /сек во время экстремального многоводья необходимо либо инициировать перенос объектов незаконной застройки на участки с более высокими отметками, либо адаптировать существующую застройку к условиям пропуска экстремальных паводков путем создания сооружений инженерной защиты и иных мер.- Мы считаем, что любые решения по управлению уровнем, принимать исходя из сохранения экологического благополучия озера. Наши эксперты и экологи предлагают сохранять интервал в диапазоне 1 м, представители Иркутской области предлагают расширить диапазона регулирования уровня оз. Байкал в интервале 2.31 м, что будет иметь самые негативные последствия, как для экосистемы оз. Байкал, так и для населения Иркутской области и Республики Бурятия, - сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Матвеев.Высокий уровень озера Байкал способствует разрушительной силе волнового воздействия на береговые сооружения, усилению эрозионных процессов всей береговой полосы оз. Байкал и загрязнению озера, размыву песчаных кос, исчезновению группы островов Ярки, уничтожению уникальной экосистемы мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры. Разрушение Ярков приведёт к изменению водообмена и загрязнению Байкала, уничтожению нагульных водоёмов для молоди селенгинской и северобайкальской рас омуля. Кроме того, последствия приводят к разрушению прибрежной экосистема оз. Байкал, где происходит нагул рыбной молоди, и сокращению нерестовых площадей прибрежно-нерестующих бычков (кормовой базы) и гибели эндемичных и краснокнижных представителей флоры и фауны Байкальской природной территории.