В Улан-Удэ приедет известный драматург и сценарист

Мария Огнева прочтёт лекцию о современной драматургии



17 октября в Улан-Удэ состоится лекция известного российского драматурга и сценариста Марии Огневой «Современная драматургия: что это такое, как её не бояться и как попробовать себя в роли драматурга» (12+).



Уроженка Забайкальского края Мария Огнева – драматург, сценарист, шеф-редактор киностудии Горького, арт-директор фестиваля драматургии «Любимовка», куратор конкурса пьес для детей и подростков «Маленькая Ремарка». Её пьесы поставлены в театрах России и Сербии, работы опубликованы в журналах «Современная драматургия», «Аврора», «Искусство кино». Она финалист независимой литературной премии «Дебют-2012» в номинации «Драматургия», лауреат конкурсов «Любимовка», «Первая читка», «Действующие лица», «Ремарка» и других. Автор сценариев к фильмам «Костик» (12+) режиссёра Ирины Волковой (приз за лучший сценарий международного балтийского конкурса «Open Place» в Латвии), «Приключения экспоната» (12+) режиссёра Алёны Олейник (приз международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» за лучший сценарий), «Дело» (16+) режиссёра Алексея Германа-младшего (фильм-участник Каннского фестиваля-2021).



Она приедет в Улан-Удэ на спектакль «Кое-что про йогу» (16+). 17 октября перед показом на малой сцене Русского драматического театра Мария Огнева прочтёт лекцию «Современная драматургия: что это такое, как её не бояться и как попробовать себя в роли драматурга». Она расскажет о разнообразии форм в современной драматургии и о том, кто, как и зачем может стать драматургом. А также сможет ответить на вопросы, что такое работа сценариста, как взаимодействовать с продюсером и как продвигать свои проекты.



Мероприятие состоится в рамках проекта «Театральный лекторий». Вход на лекцию свободный, сообщает пресс-служба Русского драматического театра.

