«Музыка Родины»: В Улан-Удэ выступит известный певец Максим Павлов

Даже в период введённых ограничений деятели культуры Бурятии стараются порадовать своих поклонников – ценителей прекрасного, которые, безусловно, соскучились по ярким выступлениям талантливых исполнителей нашей республики и страны





19 ноября в Улан-Удэ состоится гала-концерт лауреатов и гостей творческого проекта «Музыка Родины» (16+). А уже завтра, 8 октября, в столицу Бурятии прилетает один из известных и талантливых музыкантов России и Беларуси, лауреат Дельфийских игр Максим Павлов.

Аккомпанировать исполнителям будет неповторимый оркестр русских народных инструментов «Забайкалье» под руководством Олега Владимировича Огнева. Я очень счастлива, что этот самобытный коллектив станет украшением нашего проекта.







В преддверии этих событий «Байкал-Daily» побеседовал с народной артисткой Республики Бурятия, лауреатом различных международных конкурсов Ольгой Жигмитовой – о самобытном таланте нашего гостя, тонкостях творческого гранта-конкурса «Музыка Родины» и о том, что значат подобные встречи для наших земляков.– Максим Павлов – один из уникальных исполнителей современности. Это человек с широкой чистой душой, богатым жизненным опытом. Его самобытный голос – чистый, воздушный, но в то же время глубокий и проникающий в сердце к каждому слушателю, восхищает и погружает в добрый и светлый мир.Максим Павлов родом из Беларуси, с глубинки Полесья. После поступления в Республиканский музыкальный колледж при Белорусской академии музыки ему пришлось недетскими усилиями постигать музыкальную грамоту с нуля. Как бы ни было тяжело, но его одарённость пробила себе дорогу. Самобытная национальная музыкальная природа столь же естественно проявляется у Максима Павлова, когда он исполняет свои авторские композиции: предельно искренние, душевные, исповедальные – ведь множество песен он написал на собственные стихи.Максим Павлов окончил с отличием РАМ им. Гнесиных. На данный момент он является одним из самых востребованных вокалистов народного жанра в России и за её пределами. Артист сотрудничает с такими уникальными коллективами, как Кубанский казачий хор, Северный хор, ведущими оркестрами России. Его голос звучал в самых лучших залах России и Европы.Максим Павлов – обладатель множества наград различных конкурсов, в частности, Гран-При специального фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей» (2005 г.), золотой медали международных Дельфийских игр (2008 г.), Гран-при специальной премии «Золотое поколение золотого века» (2010 г.), Гран-При международного конкурса им. Ф.И. Шаляпина (2012 г.) и многих других.Как отметил Заслуженный деятель искусств России, профессор РАМ им. Гнесиных Валерий Васильевич Пьянков, «Максим Павлов – яркий по одарённости и эмоциональности самобытный певец и актёр, обладающий внутренней культурой и глубоким знанием фольклора. Деликатный и внимательный в совместной работе, интересный композитор». И я очень рада, что нам с Максимом удалось вместе поработать и воплотить в жизнь такой яркий проект.– Творческий проект «Музыка Родины» удалось реализовать в рамках культурно-образовательного гранта, предоставленного НКО «Благость» от Министерства культуры Бурятии. Одни из главных его направлений: образовательная и воспитательная – в рамках сотрудничества с талантливыми певцами, нацеленные на продвижение молодых артистов, а также современных исполнителей. Красной нитью прописана и тема патриотизма, непреходящих духовных и культурных ценностей нашей республики и страны – в авторских песнях Виктора Усовича, Александра Матвеева, Максима Павлова и других композиторов.Работа по написанию гранта началась в июле этого года. Общая его сумма составляет 350 тысяч рублей. Хотя из-за введённых ограничений сроки реализации проектов гранта не раз корректировались, но мы стремимся реализовать его уже до конца ноября.Неотъемлемой частью проекта станет неповторимый и во многом уникальный мастер-класс, который для отобравшихся в ходе конкурсной программы претендентов проведёт лично Максим Павлов – 9 октября во ВСГИК. Наш талантливый гость поработает в творческом ключе с певцами, прошедшими отборочный тур, по подготовке к гала-концерту «Музыка Родины». В свою очередь, я также в течение месяца буду готовить наших молодых исполнителей к гала-концерту.– Сейчас мы с коллегами проводим конкурсный отбор среди студентов музыкальных учебных заведений Бурятии – Колледжа искусств им. П. И. Чайковского г. Улан-Удэ, а также детских школ искусств в районах республики, стараясь прослушать и оценить творческий потенциал как классических исполнителей, так и народных, причём, тех, кто уже блеснул своим талантом. Ведь проект обязательно будет развиваться в дальнейшем. Участие примут не только профессиональные исполнители, но и люди, которые хотят приблизиться к искусству и творчеству, реализовать своё природное дарование. И хочется поработать с ними, посмотреть, как они проявят себя на сцене.Безусловно, главный критерий оценки для нас – качество, потому отбор мы проводим тщательно. Честно признаться, меня расстраивает, что порой даже в театры принимают солистов, которых при всём желании невозможно так назвать. Певец, солист, должен обладать высоким исполнительским мастерством и стремиться развивать свои таланты.– В гала-концерте 19 ноября примут участие не только те, кому посчастливится пройти конкурсный отбор, но и приглашённые гости. Своими выступлениями, кроме меня и Максима Павлова, бурятских зрителей порадуют известная певица из Нижнего Новгорода, лауреат международных конкурсов Майя Балашова, которую искренне полюбила наша публика.Также своё творчество представит тенор Дмитрий Даниленко – победитель «Славянского базара», обладающий необыкновенным голосом, неповторимой харизмой и обаянием. И, конечно, концерт было бы трудно представить без нашего известного талантливого певца, заслуженного артиста Республики Бурятия, невероятного Чингиса Раднаева, который с радостью влился в этот коллектив и блеснёт своим потрясающим голосом.– Знаете, я считаю, что, несмотря на все сложности, работники культуры, те, кто неразрывно связаны со своей работой, в любых условиях стремятся к развитию, стараются радовать своих зрителей и поклонников. И они обязательно будут бескорыстно служить искусству, невзирая на все препятствия. Какие бы ни были обстоятельства, мы обязаны трудиться, двигаться вперёд, и нести свет прекрасного и вечного, который так необходим сегодня нам всем.Потому даже в таких непростых реалиях мы продолжаем заниматься творчеством. В августе этого года Максим Павлов, кстати говоря, уже приезжал к нам, в Бурятию – на концерт «Музыка неба», который состоялся на Байкале. Хотя было непросто, но мы смогли организовать этот концерт. И планируем обязательно развивать проект в дальнейшем, потому что Байкальский регион нуждается в творчестве, и в деле сбережения природных богатств без культуры, уверена, никак не обойтись.– Когда я увлечена воплощением таких интересных проектов, главная для меня задача – это развитие, творческое движение вперёд. Выступления известных музыкантов и певцов, готовых помогать в таких непростых условиях, несут в себе образцы высочайшей культуры. В свою очередь, это воспитывает и нашего бурятского зрителя, и поколение молодых начинающих певцов и музыкантов. Представленный нами проект – только начало пути, он стремительно направлен в будущее, и обязательно явит миру, уверена, ещё немало талантливых самобытных артистов и деятелей культуры. Ведь те музыканты, которые любезно соглашаются выступить в нашей республике, это действительно талантливые творцы, знающие толк в культурном развитии и сокровищах классической и народной музыки.