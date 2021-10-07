 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В Забайкалье обсудят историю бурятского народа

В Забайкалье обсудят историю бурятского народа
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Агинском округе проведут краеведческие дискуссии

Историко-краеведческие чтения «Сохранение исторической памяти бурятского народа Забайкалья» пройдут в Агинском Бурятском округе в дистанционном формате. Мероприятие состоится в рамках проекта «Буряты Восточного Забайкалья: история и современность».

- В рамках дискуссии планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с изучением и сохранением исторической памяти бурят Забайкалья в самых различных аспектах. Мероприятие будет интересно научным сотрудникам, преподавателям, студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования Забайкальского края, Республики Бурятии, Монголии, всем, кто интересуется историей своего народа, - рассказали в Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано.

Чтения будут проводиться в двух секциях: «Краеведческие исследования: история, состояние, перспективы» и «Краеведение – новые возможности». Участники обсудят актуальные вопросы современного краеведения – новые подходы и направления, вопросы межкультурной коммуникации, современные педагогические технологии в преподавании родного языка и литературы, роль библиотек, музеев, архивов в сохранении исторической памяти и многое другое.

Дискуссия состоится в дистанционном формате на платформе Zoom 19 октября в библиотеке имени Ц. Жамцарано в 10:00.

- Региональный проект «Буряты Восточного Забайкалья: история и современность» реализуется библиотеками Забайкалья, которые организуют серию просветительских научно-исследовательских и историко-краеведческих мероприятий, направленных на сохранение и продвижение духовного наследия коренного народа Забайкалья – бурят. Проект объединил творческие идеи двух учреждений края: библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотеки им. Ц. Жамцарано по сохранению и продвижению духовного наследия коренного народа Забайкалья, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 16+
наука история краеведение Агинский Бурятский округ Забайкальский край бурятская культура Чтения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору
В Бурятии проведут чемпионат по велогонкам в гору
Общество, 07.10.2021
Соревнования состоятся в Улан-Удэ 17 октября
В Забайкалье обсудят историю бурятского народа
В Забайкалье обсудят историю бурятского народа
Общество, 07.10.2021
В Агинском округе проведут краеведческие дискуссии
В Бурятии стартует чемпионат по мини-футболу
В Бурятии стартует чемпионат по мини-футболу
Общество, 07.10.2021
В играх примут участие любительские команды
Жителей Бурятии приглашают на конкурс-челлендж «Я горжусь»
Жителей Бурятии приглашают на конкурс-челлендж «Я горжусь»
Общество, 07.10.2021
Победители смогут принять участие в бале «Звёзды студенческого спорта»
В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»
В Чите выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»
Общество, 07.10.2021
Проголосовать можно за один из пяти вариантов
По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов
По итогам проекта «Байкал – Аляска» разработают маршруты для туристов
Общество, 07.10.2021
Проект могут включить в перечень национальных туристских маршрутов
Лучшие проекты «дальневосточного гектара» наградят премией
Лучшие проекты «дальневосточного гектара» наградят премией
Общество, 07.10.2021
«Звездой Дальнего Востока» поощрят за самое эффективное освоение земельного участка
В МФЦ появится новый сервис для эвенков и сойотов
В МФЦ появится новый сервис для эвенков и сойотов
Общество, 07.10.2021
Через центры можно будет подать документы для включения в список коренных малочисленных народов
Улан-Удэ принимает студенческий чемпионат по волейболу
Улан-Удэ принимает студенческий чемпионат по волейболу
Общество, 07.10.2021
В Бурятию приехали команды из Омска, Красноярска, Читы, Сургута и Кызыла

«Музыка Родины»: В Улан-Удэ выступит известный певец Максим Павлов
«Музыка Родины»: В Улан-Удэ выступит известный певец Максим Павлов
Общество, 07.10.2021
В Улан-Удэ прилетает один из известных и талантливых музыкантов России и Беларуси, лауреат Дельфийских игр Максим Павлов. А в ноябре состоится гала-концерт лауреатов и гостей творческого проекта «Музыка Родины». «Байкал-Daily» побеседовал с народной артисткой Республики Бурятия Ольгой Жигмитовой – о самобытном таланте нашего гостя, тонкостях творческого гранта-конкурса и о том, что значат подобные встречи для наших земляков
Забайкалью одобрили кредит на новый микрорайон в Чите
Забайкалью одобрили кредит на новый микрорайон в Чите
Общество, 07.10.2021
Город получит более 2 млрд рублей на транспортную и инженерную инфраструктуру
Евгения Жербаева качали на руках в Москве
Евгения Жербаева качали на руках в Москве
Общество, 07.10.2021
Земляки тепло встретили призёра чемпионата мира в аэропорту
В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
Общество, 07.10.2021
Для окраски общественного транспорта будут использовать определённые цвета
В Бурятии выбрали лучших молодых учёных
В Бурятии выбрали лучших молодых учёных
Общество, 07.10.2021
Победителями и призёрами в 4 номинациях стали 13 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^