В Забайкалье обсудят историю бурятского народа

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Агинском округе проведут краеведческие дискуссии



Историко-краеведческие чтения «Сохранение исторической памяти бурятского народа Забайкалья» пройдут в Агинском Бурятском округе в дистанционном формате. Мероприятие состоится в рамках проекта «Буряты Восточного Забайкалья: история и современность».



- В рамках дискуссии планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с изучением и сохранением исторической памяти бурят Забайкалья в самых различных аспектах. Мероприятие будет интересно научным сотрудникам, преподавателям, студентам профессиональных образовательных организаций высшего и средне-специального образования Забайкальского края, Республики Бурятии, Монголии, всем, кто интересуется историей своего народа, - рассказали в Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано.



Чтения будут проводиться в двух секциях: «Краеведческие исследования: история, состояние, перспективы» и «Краеведение – новые возможности». Участники обсудят актуальные вопросы современного краеведения – новые подходы и направления, вопросы межкультурной коммуникации, современные педагогические технологии в преподавании родного языка и литературы, роль библиотек, музеев, архивов в сохранении исторической памяти и многое другое.



Дискуссия состоится в дистанционном формате на платформе Zoom 19 октября в библиотеке имени Ц. Жамцарано в 10:00.



- Региональный проект «Буряты Восточного Забайкалья: история и современность» реализуется библиотеками Забайкалья, которые организуют серию просветительских научно-исследовательских и историко-краеведческих мероприятий, направленных на сохранение и продвижение духовного наследия коренного народа Забайкалья – бурят. Проект объединил творческие идеи двух учреждений края: библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотеки им. Ц. Жамцарано по сохранению и продвижению духовного наследия коренного народа Забайкалья, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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