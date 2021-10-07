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В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие

В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
Общество,  Фото:pixabay.com
Для окраски общественного транспорта будут использовать определённые цвета

В Иркутске разработана новая концепция оформления городского общественного транспорта.

Для окраски подвижного состава предложено использовать строго определённые цвета: зелёный – для автобусов, синий – для троллейбусов и трамваев. На всех транспортных средствах будет размещена городская символика, на передних бортах также планируется указывать информацию о предприятии, осуществляющем перевозку пассажиров. Согласно новой концепции, площадь для размещения рекламы на бортах троллейбусов, автобусов и трамваев будет сокращена более чем на 50%.

– Единое оформление общественного транспорта улучшит облик нашего города. При разработке новой концепции мы руководствовались необходимостью минимизировать «информационный шум», который ежедневно сопровождает горожан. Поэтому более чем на половину сокращаем поле, отведённое для размещения рекламы на транспорте, – рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Иван Фоминых.

Концепцию поддержало руководство муниципальных предприятий, а также рекламные агентства города. Планируется, что до конца года 50 автобусов, троллейбусов и трамваев выйдут на линии в новом оформлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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