Для окраски общественного транспорта будут использовать определённые цвета
В Иркутске разработана новая концепция оформления городского общественного транспорта.
Для окраски подвижного состава предложено использовать строго определённые цвета: зелёный – для автобусов, синий – для троллейбусов и трамваев. На всех транспортных средствах будет размещена городская символика, на передних бортах также планируется указывать информацию о предприятии, осуществляющем перевозку пассажиров. Согласно новой концепции, площадь для размещения рекламы на бортах троллейбусов, автобусов и трамваев будет сокращена более чем на 50%.
– Единое оформление общественного транспорта улучшит облик нашего города. При разработке новой концепции мы руководствовались необходимостью минимизировать «информационный шум», который ежедневно сопровождает горожан. Поэтому более чем на половину сокращаем поле, отведённое для размещения рекламы на транспорте, – рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Иван Фоминых.
Концепцию поддержало руководство муниципальных предприятий, а также рекламные агентства города. Планируется, что до конца года 50 автобусов, троллейбусов и трамваев выйдут на линии в новом оформлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске автобусы станут зелёные, а трамваи – синие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для окраски общественного транспорта будут использовать определённые цвета
Победителями и призёрами в 4 номинациях стали 13 человек
В финале мероприятия приняли участие 40 коллективов
Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Кремлёвском дворце 10 октября
На эти цели выделят более 900 млн рублей
Съёмки проходили в двух местах
Мишек усиленно кормят
За сутки выявили почти 400 больных
Стал известен прогноз погоды на выходные
Дмитрий Дылыков вернулся в Бурятию из Забайкалья, где трудился замминистра культуры
Воды не будет весь день
Об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев
Студенты БРИТ убирались в Железнодорожном районе
В республике прошли межсубъектные командно-штабные учения
В колонии отметили День спортсменов