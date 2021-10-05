Бурятский режиссёр сочинил песню про «экипаж в Госдуме»

- «Три бурята-депутаты». Премьера шуточной песни на мотив «Три танкиста» по итогам выборов в Госдуму-2021. Депутатами стали Вячеслав Дамдинцурунов (ЕР), Вячеслав Мархаев (КПРФ) и Николай Будуев (ЕР), который должен получить мандат после отказа Леонида Белых от кресла депутата, - пояснил Ботоев на своей странице в соцсети.







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Бурятский режиссёр, известный также своими стихами на злобу дня, Юрий Ботоев посвятил новую шуточную песню прошедшим выборам в Госдуму.В композиции говорится про выборы, кандидатов, в том числе про экс-министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова:«И пошёл с командой сквозь стены,По большой земле дальневосточной,Кандидат – спортивный супермен».Песня завершается шутливо: «Три бурята – экипаж в Госдуме, нынче Дума на бурят щедра». Пользователи в комментариях к посту и ролику с песней хвалят произведение режиссёра.