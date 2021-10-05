Температурный фон продолжит перестраиваться на зимний режим
В Бурятском гидрометцентре дали прогноз погоды на неделю.
- В начале периода в поле повышенного давления ожидается умеренно-тёплая, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода. В конце периода смещение активного атмосферного фронта обусловит неустойчивую, ветреную погоду, осадки в виде мокрого снега и снега. Температурный фон продолжит перестраиваться на зимний режим, - сообщили синоптики.
Также на сайте гидрометцентра опубликован подробный прогноз погоды на три дня.
6 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +8, +13, местами +2, +7.
7 октября ночью по северным районам Бурятии и побережью Байкала местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -8,-13, по Прибайкалью до +2, днём +7, +12, местами +1, +6.
8 октября местами в республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +6, +11, местами 0, +5.
В Бурятии к концу недели испортится погода
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