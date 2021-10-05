Анита Цой пригласила бурятского певца на юбилейный концерт













«Чина, золотко моё, большое спасибо тебе, что ты приехал. Радость моя, рыба моя. Спасибо!» - сказала Анита Цой.





















Эпатажный поп-исполнитель из Бурятии Чингис Ли стал гостем юбилейного концерта Аниты Цой по её личному приглашению. Шоу «Океан света» Анита Цой устроила в честь своего 50-летия.Чингис и Анита дружат уже много лет. В середине сентября она прислала бурятскому артисту в мессенджер приглашение на свой концерт. Чингис Ли не смог отказать известной певице.«Чина, дорогой! Приглашаю от всего сердца 1 октября в Кремлёвский Дворец на симфоническое шоу «Пятый океан»! Буду очень рада отпраздновать с тобой мою красивую юбилейную дату «5О», - написала ему Анита Цой.Анита Цой подарила другу из Бурятии сразу семь билетов. Чингис Ли пригласил с собой на концерт коллег-земляков, некоторые из которых сейчас трудятся в Москве. В числе приглашённых были композитор Цырен Шойжонимаев, певица Аюрика Доржиева и другие. Также с собой на шоу он пригласил звёздного таролога Марианну Абравитову, которая уже неоднократно бывала в Бурятии. Кстати, она приютила Чингиса на время его пребывания в Москве. Певец несколько дней жил в апартаментах известной ясновидящей.На юбилейный концерт Анита Цой позвала своих не менее известных друзей. Среди них были Катя Лель, Любовь Успенская, Юлия Савичева, стилист Влад Лисовец и многие другие. Чингис Ли сидел в их окружении во втором ряду в партере.После концерта Чингис поздравил Аниту с великолепным шоу и вручил ей букет цветов. Артисты сделали совместное фото. После Анита Цой ещё раз поблагодарила Чингиса за то, что он посетил её юбилейное шоу.На концерт впускали только зрителей с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Бурятский певец оказался здоров. Чингис Ли рассказал «Байкал-Daily», что на входе некоторых зрителей без теста не впускали, несмотря на наличие купленных билетов.- Людей разворачивали и не пускали на концерт, неважно, за сколько у них там билет был куплен. Правила есть правила, - поделился с «Байкал-Daily» Чингис Ли.Концерта для бурятского артиста могло бы и не быть. Дело в том, что Чингис спешил вернуться домой, поскольку у него на 2 октября был запланирован переезд. Но чтобы оказаться в Улан-Удэ 2 октября, вылетать следовало вечером 1 октября – в день концерта. Недоразумение с датами в билетах Чингиса Ли заметил Цырен Шойжонимаев. Тогда певец обменял билет на другую дату, несколько потеряв в деньгах.Марианна Абравитова подарила Чингису Ли свою книгу «Я – магнит для денег», а также заговорённый на успех и здоровье камень. К слову, в Бурятию таролог собирается приехать в конце ноября.За четыре для в столице России Чингис Ли успел дать выступления в бурятском кафе, чем порадовал земляков. Вернуться в Москву с гастролями артист намерен в конце декабря.