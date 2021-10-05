Анита Цой пригласила бурятского певца на юбилейный концерт

Эпатажный поп-исполнитель из Бурятии Чингис Ли стал гостем юбилейного концерта Аниты Цой по её личному приглашению. Шоу «Океан света» Анита Цой устроила в честь своего 50-летия.
Чингис и Анита дружат уже много лет. В середине сентября она прислала бурятскому артисту в мессенджер приглашение на свой концерт. Чингис Ли не смог отказать известной певице.
«Чина, дорогой! Приглашаю от всего сердца 1 октября в Кремлёвский Дворец на симфоническое шоу «Пятый океан»! Буду очень рада отпраздновать с тобой мою красивую юбилейную дату «5О», - написала ему Анита Цой.
Анита Цой подарила другу из Бурятии сразу семь билетов. Чингис Ли пригласил с собой на концерт коллег-земляков, некоторые из которых сейчас трудятся в Москве. В числе приглашённых были композитор Цырен Шойжонимаев, певица Аюрика Доржиева и другие. Также с собой на шоу он пригласил звёздного таролога Марианну Абравитову, которая уже неоднократно бывала в Бурятии. Кстати, она приютила Чингиса на время его пребывания в Москве. Певец несколько дней жил в апартаментах известной ясновидящей.
На юбилейный концерт Анита Цой позвала своих не менее известных друзей. Среди них были Катя Лель, Любовь Успенская, Юлия Савичева, стилист Влад Лисовец и многие другие. Чингис Ли сидел в их окружении во втором ряду в партере.
После концерта Чингис поздравил Аниту с великолепным шоу и вручил ей букет цветов. Артисты сделали совместное фото. После Анита Цой ещё раз поблагодарила Чингиса за то, что он посетил её юбилейное шоу.
«Чина, золотко моё, большое спасибо тебе, что ты приехал. Радость моя, рыба моя. Спасибо!» - сказала Анита Цой.
На концерт впускали только зрителей с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Бурятский певец оказался здоров. Чингис Ли рассказал «Байкал-Daily», что на входе некоторых зрителей без теста не впускали, несмотря на наличие купленных билетов.
- Людей разворачивали и не пускали на концерт, неважно, за сколько у них там билет был куплен. Правила есть правила, - поделился с «Байкал-Daily» Чингис Ли.
Концерта для бурятского артиста могло бы и не быть. Дело в том, что Чингис спешил вернуться домой, поскольку у него на 2 октября был запланирован переезд. Но чтобы оказаться в Улан-Удэ 2 октября, вылетать следовало вечером 1 октября – в день концерта. Недоразумение с датами в билетах Чингиса Ли заметил Цырен Шойжонимаев. Тогда певец обменял билет на другую дату, несколько потеряв в деньгах.
Марианна Абравитова подарила Чингису Ли свою книгу «Я – магнит для денег» (12+), а также заговорённый на успех и здоровье камень. К слову, в Бурятию таролог собирается приехать в конце ноября.
За четыре для в столице России Чингис Ли успел дать выступления в бурятском кафе, чем порадовал земляков. Вернуться в Москву с гастролями артист намерен в конце декабря.