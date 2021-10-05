Евгений Жербаев будет бороться за бронзу чемпионата мира

В столице Норвегии, в городе Осло в эти дни проходит чемпионат мира по борьбе. Вчера, 4 октября, на ковёр в весовой категории до 70 кг вышел бурятский спортсмен Евгений Жербаев. Его оппонентом был представитель Казахстана Сырбаз Талгат. Спортсмен из соседствующего государства не смог доставить нашему борцу особых неприятностей. Евгений Жербаев победил со счётом 10:1.
В 1/4 финала Евгению Жербаеву предстояло встретится с монгольским борцом. Но и его бурятский спортсмен прошёл с лёгкостью, уложив монгола на лопатки.
Победоносную серию бурятского борца в полуфинале прервал Эрназар Акматалиев из Киргизии. Схватка закончилась со счётом 5:9.
Теперь россиянин продолжит борьбу за бронзовую медаль турнира в утешительном раунде.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат мира по борьбе для Евгения Жербаева начался не лучшим образом. По дороге в Осло бурятского борца вместе со сборной России сняли с рейса в аэропорту Амстердама. Спортсмены нарушили антиковидные меры – сняли защитные маски.
В марте Евгений Жербаев стал серебряным призёром чемпионата России, проходившего в Улан-Удэ. В финале спортсмен проиграл Исраилу Касумову из Чечни.
Жербаев выступает за два региона – Бурятию и Иркутскую область.