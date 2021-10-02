В Иркутской области «чёрного лесоруба» отправили в колонию

У преступника арестовали автомобиль «Тойота Ленд Круйзер 200»
32-летний житель Иркутской области признан виновным в незаконной рубке леса.
Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года мужчина нашёл лесозаготовителей, предоставил им копии договора купли-продажи с копией поддельной схемы расположения лесных насаждений, указал им на необходимость проведения рубки на данном участке. Таким образом он ввёл их в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности.
По его указанию были спилены сырорастущие деревья породы сосна, которые в последующем были раскряжеваны и стрелёваны для последующей вывозки из лесного массива Савватеевской дачи Ангарского участкового лесничества Усольского лесничества в Ангарском районе Иркутской области.
Ущерб составил свыше 1,7 миллиона рублей.
- Приговором суда мужчина признан виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск, с сохранением ранее наложенного ареста на имущество осужденного – автомобиль «Тойота Ленд Круйзер 200» до исполнения приговора суда в части гражданского иска.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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Общество, Фото:
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