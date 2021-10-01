Синоптики опубликовали прогноз на три дня
В выходные в Бурятии местами ожидаются небольшие осадки, ночью – заморозки.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 2 октября, по южной половине республики будут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью от +2 до -3, местами -5,-10, днём +6, +11, при осадках 0, +5.
В Улан-Удэ 2 октября ночью без осадков, днём возможны небольшие осадки. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +6, +8.
3 октября местами по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по Прибайкалью и южной половине до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью от +3 тепла до -2, местами -4,-9, днём +4, +10.
4 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -8,-13, днем +8, +13, местами +1, +6.
В выходные в Бурятии ожидаются небольшие осадки
Общество, Фото:
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