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Из здания правительства Бурятии эвакуировали трёх «пострадавших»

Из здания правительства Бурятии эвакуировали трёх «пострадавших»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Стали известны подробности учений в правительстве Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 30 сентября, улан-удэнцы запечатлели пожарные машины, а также медиков возле здания правительства Бурятии на площади Советов. Впрочем, как выяснилось, никакой угрозы нет, в административном здании проводили пожарно-тактическое учение.

Всего в учении были задействованы 23 человека, семь единиц основной и специальной техники МЧС. Подробности произошедшего раскрыли в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По тактическому замыслу, возгорание произошло в конференц-зале правительства на втором этаже. Сразу же сработала пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. На место были направлены пожарные по повышенному рангу вызова. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения администрация эвакуировала людей из здания, за исключением троих человек, оставшихся в задымленной зоне.


В ходе разведки помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили трёх «пострадавших». Их вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств. Затем передали медикам «скорой».

После спасения людей пожарные приступили к тушению «возгорания».

- Главная цель учений – организация взаимодействия с персоналом объекта, службами жизнеобеспечения, оперативными службами - ГИБДД, Территориальным центром медицины катастроф, Улан-Удэнской поисково-спасательной службой по ликвидации чрезвычайной ситуации. Все поставленные цели пожарно-тактического учения достигнуты, эвакуация персонала объекта проведена в короткие сроки, условный пожар ликвидирован с минимальными последствиями, - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Павел Мамонтов.












учения пожарные

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