Из здания правительства Бурятии эвакуировали трёх «пострадавших»

По тактическому замыслу, возгорание произошло в конференц-зале правительства на втором этаже. Сразу же сработала пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. На место были направлены пожарные по повышенному рангу вызова. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения администрация эвакуировала людей из здания, за исключением троих человек, оставшихся в задымленной зоне.







- Главная цель учений – организация взаимодействия с персоналом объекта, службами жизнеобеспечения, оперативными службами - ГИБДД, Территориальным центром медицины катастроф, Улан-Удэнской поисково-спасательной службой по ликвидации чрезвычайной ситуации. Все поставленные цели пожарно-тактического учения достигнуты, эвакуация персонала объекта проведена в короткие сроки, условный пожар ликвидирован с минимальными последствиями, - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Павел Мамонтов.

































