Иркутск примет всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Соревнования посвящены памяти победителя Олимпийских игр в Мельбурне



Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, почётного гражданина города Иркутска Константина Вырупаева состоится 2 и 3 октября во дворце спорта «Труд» столицы Иркутской области.



- Участие в соревнованиях примут около 120 спортсменов из Красноярского, Забайкальского и Алтайского краёв, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Читинской областей и других регионов России, а также из Киргизской Республики. Турнир проводится по десяти весовым категориям: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 килограммов, - рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.



Участников, занявших призовые места, наградят медалями и грамотами. Спортсменам, занявшим первые места, будет присвоено звание «Мастер спорта России». Также дополнительно учреждены призы по специальным номинациям. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Справка



Константин Григорьевич Вырупаев (2 октября 1930 года – 31 октября 2012 года) – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры. Победитель Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме, чемпион мира, семикратный призёр чемпионатов СССР. Он был награждён орденом «Знак Почёта» и дипломом Сибирской олимпийской академии. Оставив «большой ковёр», Константин Григорьевич стал тренером областной команды, а затем сборной РСФСР.



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