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В Бурятии заболеваемость COVID-19 идёт в гору

В Бурятии заболеваемость COVID-19 идёт в гору
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число госпитализированных пациентов по-прежнему растёт

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 95 человек.

Заболеваемость в последние дни, хоть и не делает резких скачков, но понемногу идёт в гору. Так, если вчера выявили 95 заражённых, днём ранее их было 92, до этого 89 и 87 соответственно.

Будет ли в Бурятии четвёртая волна коронавируса, пока неясно, но власти начали готовиться к возможной угрозе ещё летом. Ориентировались при этом на прошлый год, когда осенью произошёл значительный подъём заболеваемости. «Мы, конечно, готовимся к четвёртой волне: по кислороду, создаём резерв лекарств и так далее. Но хотелось бы, чтобы этого не было», - говорил в августе глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 58 961 случай заражений коронавирусом. Из них 48% (28419) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили ковид 50 502 заболевших. Накануне вылечились 106 жителей Бурятии.

За сутки в республике зарегистрировано два летальных исхода среди больных коронавирусом. Точный их возраст не раскрывается, известно лишь, что оба они были старше 65 лет.

С начала пандемии в Бурятии скончались 1848 больных COVID-19.

В последнее время растёт число госпитализированных. Сегодня их количество перевалило за 500. На данный момент в стационарах получают лечение 503 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Для сравнения, всего две недели назад, 16 сентября, в больницах лечился 331 больной.

В отделениях реанимации сегодня находится 57 пациентов. Из них большинство (31 человек) старше 65 лет. 17 больных находятся на ИВЛ.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 640 коек: занято – 503, свободно – 137 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,5%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1210 человек. Число этих больных меняется незначительно: так, днём ранее их было 1204, а до этого 1205.

На сегодня число контактных лиц составляет 2990 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии разрешили открыться компьютерным клубам. Это было последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике.

Накануне сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии во главе с главным санитарным врачом Сергеем Ханхареевым прошли вакцинацию против гриппа. «У нас в республике также продолжается прививочная кампания против COVID-19. Поэтому я прошу тех, кто ещё не поставил прививку против коронавируса, сделать это в ближайшее время. Напоминаю, что интервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен составлять не менее месяца», - призвал Ханхареев.
коронавирус профилактика

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