Бурятия заняла 73 место в рейтинге самых спортивных и здоровых регионов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Год назад ситуация была ещё хуже



По итогам года Бурятия в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни занимает 73 место из 85-ти. Рейтинговый балл в 2020 году составил 45,9. По сравнению с показателями 2019 года показатели Бурятии несколько улучшилась – тогда республика была только на 75-м месте.



Рейтинг подготовили эксперты РИА Новости. В его основе - восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространённость наркомании, занятие спортом и условия труда.



В первых рядах рейтинга вновь оказались представители Северного Кавказа и юга России, хотя небольшая рокировка между ними произошла. На первой и второй строчках расположились Республика Дагестан и Чечня, которые являются бессменными лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни. Следом за ними находятся Республика Адыгея и Кабардино-Балкарская Республика. Замыкает первую пятёрку Краснодарский край.



По словам экспертов, высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняют низкий уровень потребления табачных изделий и невысокие объемы продаж алкогольной продукции. Лидирующие позиции Республики Дагестан также укрепляются за счёт высокой доли населения, занимающегося спортом.



Для южных регионов – Краснодарского края и Республики Адыгеи – основными показателями, положительно влияющими на рейтинг, также являются высокие доли населения, занимающегося физкультурой, низкое потребление табачных изделий и относительно невысокие объёмы продаж алкогольной продукции. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.



- В замыкающую рейтинг пятёрку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. Низкие результаты регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, говорят эксперты, - отмечается в материале РИА Новости.



Также здесь сообщается, что данные исследования свидетельствуют - здоровый образ жизни по-прежнему популярен среди российского населения, но 2020 год внёс некоторые коррективы в продолжение работы запущенных программ. Как говорят эксперты, сложившиеся непростые условия в отдельных регионах привели к некоторому откату, но, тем не менее, многие россияне по-прежнему готовы к качественным изменениям своей жизни.





