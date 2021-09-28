Летом бурный рост растительности повлёк за собой перекрытие дорожных знаков
МБУ «Городское лесничество» открыло приём заявок по тел. +7 (9021) 69-93-20 по открытию зон видимости на нерегулируемых пешеходных переходах. В силу того, что в Улан-Удэ насчитывается более 1200 пешеходных переходов, необходима помощь горожан в обеспечении безопасности пешеходов, в особенности школьников, сообщили в комитете городского хозяйства.
Летом бурный рост растительности повлёк за собой перекрытие дорожных знаков ветками деревьев и кустарников. С июня по настоящее время три бригады в усиленном режиме проводят работы по устранению веток из зоны видимости.
- Объемы роста деревьев и кустарников настолько высокие, что на одни и те же знаки за сезон приходится возвращаться два-три раза, а иногда и четыре, чтобы снова и снова обеспечить безопасность движения на дороге, - поясняют в комитете городского хозяйства.
Горячая линия по приему заявок по подрезке кустарников и деревьев на пешеходных переходах работает в будни с 8.30 до 18.00. Приём заявок ведётся в мессенджерах Вайбер и Ватсап.
Размещение знаков дорожного движения в России регламентируется ГОСТ Р 52289-2004. Знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.
В Улан-Удэ обрезают ветки возле пешеходных переходов
Общество, Фото:
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Летом бурный рост растительности повлёк за собой перекрытие дорожных знаков
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