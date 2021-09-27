В Бурятии пройдут первенства по шахматам

В соревнованиях примут участие спортсмены до 11, 13, 15 и 17 лет



В Бурятии с 1 по 5 октября состоятся первенства республики по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек 15, 17 лет.



Первенство Бурятии среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет проводится в Улан-Удэ в городском шахматном клубе. Регистрация участников до 13 лет (2010-2011 гг. р.) и мандатная комиссия запланированы на 1 октября с 9:00 до 9:45. Первый тур начнётся 1 октября в 10:00. Регистрация участников до 11 лет (2012 г.р. и моложе) и мандатная комиссия пройдут 1 октября с 14:00 до 14:45, Начало первого тура – 1 октября в 15:00.



Первенство Бурятии среди юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 гг.р.), до 17 лет (2006-2007 гг.р.) проводится в Улан-Удэ в шахматном клубе «Огонёк». Общая регистрация участников и мандатная комиссия состоятся 1 октября с 9:00 до 9:45. Расписание, контроль времени и формат турниров определяется по месту проведения в зависимости от количества участников.



Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.



Возрастное ограничение 0+

