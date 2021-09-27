 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 сентября

26 сентября

Популярное

В Бурятии пройдут первенства по шахматам

В Бурятии пройдут первенства по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие спортсмены до 11, 13, 15 и 17 лет

В Бурятии с 1 по 5 октября состоятся первенства республики по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек 15, 17 лет.

Первенство Бурятии среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет проводится в Улан-Удэ в городском шахматном клубе. Регистрация участников до 13 лет (2010-2011 гг. р.) и мандатная комиссия запланированы на 1 октября с 9:00 до 9:45. Первый тур начнётся 1 октября в 10:00. Регистрация участников до 11 лет (2012 г.р. и моложе) и мандатная комиссия пройдут 1 октября с 14:00 до 14:45, Начало первого тура – 1 октября в 15:00.

Первенство Бурятии среди юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 гг.р.), до 17 лет (2006-2007 гг.р.) проводится в Улан-Удэ в шахматном клубе «Огонёк». Общая регистрация участников и мандатная комиссия состоятся 1 октября с 9:00 до 9:45. Расписание, контроль времени и формат турниров определяется по месту проведения в зависимости от количества участников.

Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
шахматы Бурятия первенство спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возможны помехи на телеэкранах до 23 октября
В Бурятии возможны помехи на телеэкранах до 23 октября
Общество, 27.09.2021
В ближайший месяц солнечное излучение может перебить телесигнал
Картину из музея Бурятии покажут в «Манеже»
Картину из музея Бурятии покажут в «Манеже»
Общество, 27.09.2021
Она нарисована знаменитым русским художником
Спартакиаду народов Забайкалья выиграли буряты
Спартакиаду народов Забайкалья выиграли буряты
Общество, 27.09.2021
В Чите прошли традиционные соревнования диаспор и общин
В Иркутской области медведь «отметился» на туристической тропе
В Иркутской области медведь «отметился» на туристической тропе
Общество, 27.09.2021
Посетителям лесничества советуют передвигаться группами
Военные России и Монголии провели совместные соревнования
Военные России и Монголии провели совместные соревнования
Общество, 27.09.2021
Победителей выявили в национальных и традиционных видах спорта в ходе учения «Селенга – 2021»
В Агинском округе отпраздновали 210-летие дацана
В Агинском округе отпраздновали 210-летие дацана
Общество, 27.09.2021
В честь юбилея прошли соревнования по борьбе и стрельбе из лука

Иркутянин взял медаль на гран-при по дзюдо
Иркутянин взял медаль на гран-при по дзюдо
Общество, 27.09.2021
Спортсмен завоевал бронзовую награду в весовой категории до 73 кг
Улан-удэнцы стали победителями фестиваля танца «Manula Dance Fest»
Улан-удэнцы стали победителями фестиваля танца «Manula Dance Fest»
Общество, 27.09.2021
Также номинации выиграли представители Иркутска и Читы
Агинский округ отметил 84-ю годовщину
Агинский округ отметил 84-ю годовщину
Общество, 27.09.2021
Жителям округа были вручены награды и присвоены звания
Иркутские дзюдоисты стали призёрами чемпионата России
Иркутские дзюдоисты стали призёрами чемпионата России
Общество, 27.09.2021
В командном зачёте сборная области заняла третье место
Ушуисты Бурятии стали вторыми на спартакиаде молодёжи
Ушуисты Бурятии стали вторыми на спартакиаде молодёжи
Общество, 27.09.2021
Спортсмены завоевали два первых места в программе «дуйлянь»
В Бурятии ещё раз обследуют подтопленные территории
В Бурятии ещё раз обследуют подтопленные территории
Общество, 27.09.2021
Иволгинскому району выделят дополнительные 1,5 млн рублей на выплаты пострадавшим
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Общество, 27.09.2021
Также они были удостоены почётных званий и благодарностей
В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь
В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь
Общество, 27.09.2021
Зелёные насаждения появились на улице Кирова, по обе стороны от дороги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^