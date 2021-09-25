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В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё четырёх пациентов

В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё четырёх пациентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Суточный прирост составил более 90 больных

По данным управления Роспотребнадзора на утро 25 сентября в Бурятии зарегистрировано 58 510 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28 306) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 91 больной. В последнее время этот показатель колеблется примерно в одном и том же диапазоне. К примеру, вчера за сутки выявили 93 больных, днём ранее – 89, до этого – 87.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 75 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 50 036 человек, в том числе 72 за прошедшие сутки.

В стационарах получают лечение 442 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 363. В отделениях реанимации находится 59 пациентов, из них старше 65 лет –37, на ИВЛ –26 пациентов, в том числе старше 65 – 16.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 541 койка: занято – 442, свободно – 99 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,7%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1260 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1831 человек, в том числе за прошедшие сутки скончались четверо пациентов, из которых трое были старше 65 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до конца октября продлили режим ограничительных мероприятий. Соответствующий указ накануне подписал глава республики. Кроме даты в нём ничего не изменилось. 
коронавирус профилактика

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