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В Бурятии началась рассылка налоговых уведомлений

В Бурятии началась рассылка налоговых уведомлений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Оплатить налоги можно разными способами

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. В 2021 году срок уплаты имущественных налогов физических лиц приходится на 1 декабря.

Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уведомления уже размещены в электронном виде. Налогоплательщикам, не подключённым к сервису, а также сообщившим в налоговые органы о необходимости получения документов в бумажном виде, уведомления будут отправлены по почте заказными письмами, их рассылка начнётся с 1 октября.

Оплатить налоги каждый плательщик может одним из удобных для себя способов:
– сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;
– мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
– сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;
– единый портал государственных и муниципальных услуг;
– онлайн-сервисы банков.

1. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» (lkfl2.nalog.ru)

На сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) пользователи Личного кабинета могут просматривать налоговые уведомления, оплачивать в режиме онлайн как текущие начисления, так и задолженность, отслеживать уплаченные суммы налогов, получать сведения о переплате и задолженности, контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, земельные участки, транспортные средства).

Получить логин и пароль для входа в сервис возможно при личном обращении в любую налоговую инспекцию, либо с помощью учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

2. Мобильное приложение «Налоги ФЛ»

«Налоги ФЛ» – приложение налоговой службы, позволяющее перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговыми органами. С его помощью можно 24/7 получить актуальную информацию об объектах имущества, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, задолженности по налогам. Оплатить налоги возможно через банки–партнёры ФНС России.

Скачать приложение можно в Play маркет или AppStore, а также на сайте ФНС России.

3. Сервис «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/)

Данный интернет-сервис позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении) или заполнив все платёжные реквизиты документа.

4. Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)

Для уплаты налогов на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо с главной страницы портала перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру квитанции УИН». После ввода уникального идентификационного номера из налогового уведомления, появится информация о начисленных суммах налогов и кнопка оплаты.

5. Онлайн-сервисы банков

В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем выбрать «Поиск и оплата налогов Федеральной налоговой службы (оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.

По информации пресс-службы УФНС России по Бурятии

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