В Бурятии началась рассылка налоговых уведомлений



На сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) пользователи Личного кабинета могут просматривать налоговые уведомления, оплачивать в режиме онлайн как текущие начисления, так и задолженность, отслеживать уплаченные суммы налогов, получать сведения о переплате и задолженности, контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, земельные участки, транспортные средства).



Получить логин и пароль для входа в сервис возможно при личном обращении в любую налоговую инспекцию, либо с помощью учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.



2. Мобильное приложение «Налоги ФЛ»



«Налоги ФЛ» – приложение налоговой службы, позволяющее перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговыми органами. С его помощью можно 24/7 получить актуальную информацию об объектах имущества, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, задолженности по налогам. Оплатить налоги возможно через банки–партнёры ФНС России.



Скачать приложение можно в Play маркет или AppStore, а также на сайте ФНС России.



3. Сервис «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/)



Данный интернет-сервис позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении) или заполнив все платёжные реквизиты документа.



4. Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)



Для уплаты налогов на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо с главной страницы портала перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру квитанции УИН». После ввода уникального идентификационного номера из налогового уведомления, появится информация о начисленных суммах налогов и кнопка оплаты.



5. Онлайн-сервисы банков



В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем выбрать «Поиск и оплата налогов Федеральной налоговой службы (оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.



По информации пресс-службы УФНС России по Бурятии

В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем выбрать «Поиск и оплата налогов Федеральной налоговой службы (оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. В 2021 году срок уплаты имущественных налогов физических лиц приходится на 1 декабря.Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» уведомления уже размещены в электронном виде. Налогоплательщикам, не подключённым к сервису, а также сообщившим в налоговые органы о необходимости получения документов в бумажном виде, уведомления будут отправлены по почте заказными письмами, их рассылка начнётся с 1 октября.Оплатить налоги каждый плательщик может одним из удобных для себя способов:– сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;– мобильное приложение «Налоги ФЛ»;– сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;– единый портал государственных и муниципальных услуг;– онлайн-сервисы банков.