Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по борьбе



У мужчин путёвку на чемпионат мира завоевал бурятский борец Евгений Жербаев. Он выступит в весовой категории 70 кг.





Определён состав сборной России по женской борьбе на чемпионат мира в Норвегии. Соревнования пройдут с 1 по 10 октября в Осло.В том числе участие в чемпионате примет мастер спорта России Вероника Чумикова, представляющая Бурятию и Чувашию. Она выступит в весовой категории до 57 кг.До 50 кг: Надежда СоколоваДо 53 кг: Анжелика ВетошкинаДо 55 кг: Ольга Хорошавцева - двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионата мираДо 57 кг: Вероника Чумикова - призёр чемпионата Европы, призёр кубка мира в личном зачётеДо 59 кг: Светлана Липатова - призёр чемпионатов ЕвропыДо 62 кг: Алина КасабиеваДо 65 кг: Динара КудаеваДо 68 кг: Ханум Велиева - чемпионка ЕвропыДо 72 кг: Ксения БураковаДо 76 кг: Марина Суровцева