Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по борьбе

Определён состав сборной России по женской борьбе на чемпионат мира в Норвегии. Соревнования пройдут с 1 по 10 октября в Осло.
В том числе участие в чемпионате примет мастер спорта России Вероника Чумикова, представляющая Бурятию и Чувашию. Она выступит в весовой категории до 57 кг.
Состав сборной России
До 50 кг: Надежда Соколова
До 53 кг: Анжелика Ветошкина
До 55 кг: Ольга Хорошавцева - двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионата мира
До 57 кг: Вероника Чумикова - призёр чемпионата Европы, призёр кубка мира в личном зачёте
До 59 кг: Светлана Липатова - призёр чемпионатов Европы
До 62 кг: Алина Касабиева
До 65 кг: Динара Кудаева
До 68 кг: Ханум Велиева - чемпионка Европы
До 72 кг: Ксения Буракова
До 76 кг: Марина Суровцева
У мужчин путёвку на чемпионат мира завоевал бурятский борец Евгений Жербаев. Он выступит в весовой категории 70 кг.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле 2021 года Вероника Чумикова завоевала серебро чемпионата Европы.
В 2020 году взяла бронзу личного Кубка мира по борьбе – турнир провели вместо отменённого чемпионата мира. Также в прошлом году Вероника стала чемпионкой России, в финале оказавшись сильнее ещё одной бурятской борицы Ирины Ологоновой.
В 2020 году взяла бронзу личного Кубка мира по борьбе – турнир провели вместо отменённого чемпионата мира. Также в прошлом году Вероника стала чемпионкой России, в финале оказавшись сильнее ещё одной бурятской борицы Ирины Ологоновой.