В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси

Акцент сместят на проведение профилактических мероприятий
Накануне в Бурятии состоялось очередное заседание общественного совета при министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ. На нём обсудили ход ремонта дорог, соблюдение требований антимонопольного законодательства в министерстве и другие вопросы, в том числе рассмотрели проект положения о региональном государственном контроле в сфере такси на территории республики.
Проект положения был разработан в целях реализации федерального закона №248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 июля этого года.
Так, в Бурятии деятельность перевозчиков легкового такси поделят на три категории риска: низкая (отсутствие необходимых документов), средняя (есть риск причинения ущерба) и высокая (непосредственное причинение ущерба). От категории будут зависеть виды и периодичность контрольно-надзорных мероприятий.
Что касается проверок, то в 248-ФЗ наряду с мероприятиями, применяемыми сегодня, введены новые формы контроля и надзора такие как выездное обследование, контрольная закупка, выборочный контроль, инспекционный визит. При этом оценивать эффективность контролирующего органа по количеству проверок и по количеству выявленных нарушений запретили. Такая мера позволит избавится от так называемой «палочной» системы и привести к сокращению проверок и наложенных штрафов.
- Резюмируя представленное положение, можно сказать, что оно направлено на снижение административного давления на предпринимательское сообщество. В связи с этим, акцент с проведения проверок смещён на проведение именно профилактических мероприятий. Кроме того, большое внимание уделено цифровизации, под этим подразумевается тотальный переход на электронный документооборот, что значительно упростит взаимодействие Минтранса, как надзорного органа, и перевозчиков, как контролируемых лиц, – рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В ходе заседания члены общественного совета одобрили проект постановления. Также решено разработать план профилактических мероприятий в сфере легкового такси на 2022 год с участием представителей общественного совета.
В настоящее время проект положения о региональном государственном контроле в сфере такси на территории республики проходит согласование в правительстве Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси
Общество, Фото:
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