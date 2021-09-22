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В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси

В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акцент сместят на проведение профилактических мероприятий

Накануне в Бурятии состоялось очередное заседание общественного совета при министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ. На нём обсудили ход ремонта дорог, соблюдение требований антимонопольного законодательства в министерстве и другие вопросы, в том числе рассмотрели проект положения о региональном государственном контроле в сфере такси на территории республики.

Проект положения был разработан в целях реализации федерального закона №248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 июля этого года.

Так, в Бурятии деятельность перевозчиков легкового такси поделят на три категории риска: низкая (отсутствие необходимых документов), средняя (есть риск причинения ущерба) и высокая (непосредственное причинение ущерба). От категории будут зависеть виды и периодичность контрольно-надзорных мероприятий.

Что касается проверок, то в 248-ФЗ наряду с мероприятиями, применяемыми сегодня, введены новые формы контроля и надзора такие как выездное обследование, контрольная закупка, выборочный контроль, инспекционный визит. При этом оценивать эффективность контролирующего органа по количеству проверок и по количеству выявленных нарушений запретили. Такая мера позволит избавится от так называемой «палочной» системы и привести к сокращению проверок и наложенных штрафов.

- Резюмируя представленное положение, можно сказать, что оно направлено на снижение административного давления на предпринимательское сообщество. В связи с этим, акцент с проведения проверок смещён на проведение именно профилактических мероприятий. Кроме того, большое внимание уделено цифровизации, под этим подразумевается тотальный переход на электронный документооборот, что значительно упростит взаимодействие Минтранса, как надзорного органа, и перевозчиков, как контролируемых лиц, – рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В ходе заседания члены общественного совета одобрили проект постановления. Также решено разработать план профилактических мероприятий в сфере легкового такси на 2022 год с участием представителей общественного совета.

В настоящее время проект положения о региональном государственном контроле в сфере такси на территории республики проходит согласование в правительстве Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Бурятия такси проверка контролирующие органы транспорт

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