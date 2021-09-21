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На Анфису Чехову не стали возбуждать дело за слова о бурятских женщинах

На Анфису Чехову не стали возбуждать дело за слова о бурятских женщинах
Общество,  Фото:страница Анфисы Чеховой
Роскомнадзор и МВД проверили скандальные слова о бурятках

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обнародовала ответы федеральных органов по скандальным высказываниям Анфисы Чеховой, которые возмутили жителей Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля телеведущая Анфиса Чехова в эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+) рассказала о неудачном походе к косметологу. Последний «вкачал литр гилауроночки», лицо телеведущей сильно опухло. Тогда Анфиса Чехова призналась, что ненавидела в те дни своё отражение в зеркале и сравнила его с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками. 

Разгорелся нешуточный скандал. Жители Бурятии с гневом обрушились на телеведущую, оставляя множество возмущённых комментариев.

После Чехова извинилась перед бурятками и заверила, что совершенно не хотела кого-либо обидеть.

 
В качестве примирения она предложила буряткам стать лицом её бренда одежды. В итоге лицом бренда одежды By. Che Анфисы Чеховой была выбрана жительница посёлка Агинское Забайкальского края Наталья

- В дебютном выпуске шоу «Скажи, подруга» с телеведущей Анфисой Чеховой темой обсуждения стали пластические операции. Вспоминая о неудачном опыте с уколами гиалуронки, Анфиса Чехова назвала свое опухшее после этого лицо – «бурятским». Скандальный выпуск не остался без внимания жителей Бурятии и тут же разлетелся по всем социальным сетям. Жители республики посчитали такое сравнение расистским и оскорбительным для представителей бурятской национальности, - напомнили предысторию в аппарате бурятского омбудсмена.

Юлия Жамбалова направила обращение председателю Следственного комитета России и руководителю Роскомнадзора с просьбой провести проверку на наличие признаков преступления экстремистской направленности и принять соответствующие меры в рамках компетенции.

Возбуждать уголовное дело не стали.

- Исходя из поступивших ответов отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району Москвы, проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Роскомнадзор сообщает, что признаков нарушения требований федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено, в высказываниях Анфисы Чеховой отсутствуют признаки экстремистских речевых действий, направленных на возбуждение национальной розни, в связи с чем, основания для принятия Роскомнадзором мер реагирования в отношении редакции телеканала «Домашний» отсутствуют, - сообщили в аппарате уполномоченного.

- Вместе с тем Роскомнадзор сообщает, что в редакцию телеканала «Домашний» направлено профилактическое письмо с целью предупреждения возможных нарушений и напоминанием о необходимости осуществлять распространение продукции средства массовой информации в строгом соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации», - заключили здесь. 
телевидение

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