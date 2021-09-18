Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейским

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

При сопровождении в спецавтомобиль он сопротивлялся, толкался, упирался ногами, руками об автомобиль



Закаменский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины.



Последний оказал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, а именно отказался проследовать в ОМВД России по Закаменскому району для разбирательства по пресечению другого правонарушения – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом». Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, выражал явное неуважение. При сопровождении в спецавтомобиль сопротивлялся, толкался, упирался ногами, руками об автомобиль, вёл себя агрессивно.



- При рассмотрении дела лицо, привлекаемое к ответственности, вину в совершении правонарушения признал, в содеянном раскаялся, - сообщили в суде.



Постановлением суда житель республики признан виновным и подвергнут наказанию в виде штрафа в 2 000 рублей.



Постановление не вступило в законную силу.

