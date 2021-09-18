Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейским

При сопровождении в спецавтомобиль он сопротивлялся, толкался, упирался ногами, руками об автомобиль
Закаменский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины.
Последний оказал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, а именно отказался проследовать в ОМВД России по Закаменскому району для разбирательства по пресечению другого правонарушения – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом». Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, выражал явное неуважение. При сопровождении в спецавтомобиль сопротивлялся, толкался, упирался ногами, руками об автомобиль, вёл себя агрессивно.
- При рассмотрении дела лицо, привлекаемое к ответственности, вину в совершении правонарушения признал, в содеянном раскаялся, - сообщили в суде.
Постановлением суда житель республики признан виновным и подвергнут наказанию в виде штрафа в 2 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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