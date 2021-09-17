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В Бурятии герои Паралимпиады встретились с Хамбо Ламой

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву устроили почётный приём в Иволгинском дацане. ФОТО

Сегодня утром двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов и бронзовый призёр Паралимпиады Баир Шигаев посетили Иволгинский дацан. Спортсменам здесь торжественно вручили хадаки.

Михаила Асташова и Баира Шигаева принял Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Вы нам, нормальным, доказали, что мы никто. Вот за это можно вас только уважать. Всё было против них, а они доказали, - отметил на встрече Хамбо Лама.

Также торжественная встреча (0+) героев Паралимпиады и их чествование пройдут сегодня на площади Советов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Токио лучник Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой. Велогонщик Михаил Асташов стал триумфатором Игр, взяв две золотые медали – в гонке на велотреке и на шоссе
буддизм Паралимпийские игры Хамбо лама

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