Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву устроили почётный приём в Иволгинском дацане. ФОТО
Сегодня утром двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов и бронзовый призёр Паралимпиады Баир Шигаев посетили Иволгинский дацан. Спортсменам здесь торжественно вручили хадаки.
Михаила Асташова и Баира Шигаева принял Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
- Вы нам, нормальным, доказали, что мы никто. Вот за это можно вас только уважать. Всё было против них, а они доказали, - отметил на встрече Хамбо Лама.
Также торжественная встреча (0+) героев Паралимпиады и их чествование пройдут сегодня на площади Советов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Токио лучник Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой. Велогонщик Михаил Асташов стал триумфатором Игр, взяв две золотые медали – в гонке на велотреке и на шоссе.
В Бурятии герои Паралимпиады встретились с Хамбо Ламой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву устроили почётный приём в Иволгинском дацане. ФОТО
Молебен прошёл в честь иконы «Неопалимая Купина»
На вопрос о вольном приносе золота ответил глава Бурятии
Награды получили сотрудники отрасли от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников
«Нормальное и естественное желание», - прокомментировал глава Избиркома
На севере Бурятии прошло крупное совещание по пресечению браконьерства
Столбики окрашены в оранжевый цвет
Двукратный чемпион Паралимпиады проголосовал на участке в Доме инвалидов-колясочников
Жители надеются, что название «Президентский» всё же не утвердят
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Награждён начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Правительство республики займётся пересмотром мер поддержки по предоставлению твёрдого топлива льготникам с учётом изменения цен
В Улан-Удэ планируют создать отдельные площадки для продажи дров
Алексею Цыденову задали вопрос, когда уберут приют в посёлке Забайкальский
Бурятия не смогла удержать суточный прирост ниже 80 заражённых