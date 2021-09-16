Он украл у тёти 75 тысяч рублей
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже золотых украшений и денег со счёта 55-летней местной жительницы. Им оказался 29-летний племянник потерпевшей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
По словам заявительницы, молодой человек по семейным обстоятельствам переехал к ней в январе этого года. В начале сентября женщина заметила, что из комода в её спальне пропали золотые кольцо и серьги общей стоимостью 34 тысячи рублей. В краже улан-удэнка заподозрила родственника, но, пожалев, ограничилась проведением с ним профилактической беседы.
Когда спустя неделю у неё исчезла банковская карта, а со счета списались 75 тысяч рублей, и племянник стал скрываться и уходить от разговора, горожанка заявила в полицию.
Оперативниками подозреваемый был задержан. Он признался в кражах: рассказал, что украл и сдал в ломбард золотые изделия и, зная пин-код, снял с карты 75 тысяч рублей. Всё украденное мужчина потратил на свои нужды.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает грузчиком в магазине самообслуживания.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
Улан-удэнец украл у родственницы украшения и деньги
Общество, Фото:
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