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Улан-удэнец украл у родственницы украшения и деньги

Улан-удэнец украл у родственницы украшения и деньги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он украл у тёти 75 тысяч рублей

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже золотых украшений и денег со счёта 55-летней местной жительницы. Им оказался 29-летний племянник потерпевшей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

По словам заявительницы, молодой человек по семейным обстоятельствам переехал к ней в январе этого года. В начале сентября женщина заметила, что из комода в её спальне пропали золотые кольцо и серьги общей стоимостью 34 тысячи рублей. В краже улан-удэнка заподозрила родственника, но, пожалев, ограничилась проведением с ним профилактической беседы.

Когда спустя неделю у неё исчезла банковская карта, а со счета списались 75 тысяч рублей, и племянник стал скрываться и уходить от разговора, горожанка заявила в полицию.

Оперативниками подозреваемый был задержан. Он признался в кражах: рассказал, что украл и сдал в ломбард золотые изделия и, зная пин-код, снял с карты 75 тысяч рублей. Всё украденное мужчина потратил на свои нужды.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает грузчиком в магазине самообслуживания.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

кража

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