Улан-удэнец украл у родственницы украшения и деньги

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он украл у тёти 75 тысяч рублей



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже золотых украшений и денег со счёта 55-летней местной жительницы. Им оказался 29-летний племянник потерпевшей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



По словам заявительницы, молодой человек по семейным обстоятельствам переехал к ней в январе этого года. В начале сентября женщина заметила, что из комода в её спальне пропали золотые кольцо и серьги общей стоимостью 34 тысячи рублей. В краже улан-удэнка заподозрила родственника, но, пожалев, ограничилась проведением с ним профилактической беседы.



Когда спустя неделю у неё исчезла банковская карта, а со счета списались 75 тысяч рублей, и племянник стал скрываться и уходить от разговора, горожанка заявила в полицию.



Оперативниками подозреваемый был задержан. Он признался в кражах: рассказал, что украл и сдал в ломбард золотые изделия и, зная пин-код, снял с карты 75 тысяч рублей. Всё украденное мужчина потратил на свои нужды.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает грузчиком в магазине самообслуживания.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.



