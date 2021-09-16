В Бурятии возобновили работу мобильные бригады

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Сельских пенсионеров доставили в медучреждение для осмотра



В Бурятии с апреля 2020 года в связи с введением мер по предотвращению новой коронавирусной инфекции выезды мобильных бригад были приостановлены. В условиях пандемии отделы социальной защиты передали в помощь медикам четыре автомобиля в центральные больницы Кабанского, Заиграевского, Баргузинского районов, а также в республиканский онкологический диспансер.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, мобильные бригады возобновили свою деятельность в республике с начала сентября этого года. Уже выполнено 18 выездов в 17 населённых пунктов. С начала 2021 года охвачено 215 граждан старшего возраста.



Напомним, что в Бурятии утверждён регламент межведомственного взаимодействия министерств соцзащиты и здравоохранения республики по вопросам диспансеризации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, и доставке их в медицинские организации.



Так, в Мухоршибирском районе первый выезд был осуществлён для граждан пожилого возраста сельского поселения «Тугнуйское». В медучреждение доставили 9 человек, их осмотрели узкие специалисты: эндокринолог, гинеколог, офтальмолог и другие.



- Население реагирует позитивно. За время самоизоляции пенсионеры успели соскучиться по общению. Кроме того, многие за это время переболели коронавирусом, поэтому нуждаются в более тщательном медицинском осмотре и последующей диспансеризации, – отметили в отделе социальной защиты населения по Мухоршибирскому району.

