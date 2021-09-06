В Бурятии запустят «исторический» авиамаршрут







Как сообщал «Байкал-Daily», недавно министерство транспорта России





Как сообщал «Байкал-Daily», недавно министерство транспорта России утвердило перечень субсидируемых в этом году авиамаршрутов на Дальнем Востоке. В числе новых маршрутов значится «Кырен (райцентр Тункинского района Бурятии) – Иркутск». Также в расширенный перечень попал ряд направлений, в том числе Улан-Удэ – Омск.

В Бурятии запустят новый авиамаршрут Улан-Удэ – Омск, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в Facebook.- Уважаемые пассажиры международного аэропорта «Байкал». Отличные новости от нас и наших партнёров, авиакомпании Red Wings. С 29 сентября этого года мы открываем новый маршрут «Улан-Удэ – Омск». Маршрут исторический, в советское время этот рейс осуществлялся. Я надеюсь, что вы так же оцените его преимущества и достоинства, поэтому всех приглашаю на рейс. В ближайшее время откроются продажи, - сообщил Гармаев на видео, опубликованном в социальной сети.Он отметил, что это «замечательное событие».