«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову

Президент отметил, что к Михаилу Асташову было приковано особое внимание болельщиков
13 сентября президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца встретился с победителями и призёрами XVI Паралимпийских летних игр-2020 в Токио. Среди награждённых был уроженец Бурятии Михаил Асташов, двукратный победитель Паралимпиады. Он получил орден Дружбы.
- К Михаилу было приковано особое внимание болельщиков. Его путь к заветной вершине, его успех уникальны, как уникален сам этот целеустремлённый, невероятной силы воли спортсмен. Две его победы и два рекорда в Токио – блестящие – поражают, - отметил в своей речи Владимир Путин.
Глава государства назвал всех спортсменов сверходарёнными людьми. «Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги», - сказал Путин, поблагодарив спортсменов за пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, за умение «держать удар» и верить в себя.
После церемонии награждения в Екатерининском зале президент и спортсмены пообщались уже в неформальная обстановкой. Многие спортсмены попросили Путина оставить автограф на ленте своей олимпийской медали. В сюжете «России-24» запечатлено, как в момент, когда президент подписывает чью-то ленту, рядом стоит как раз Михаил Асташов.
Сам двукратный чемпион оставил следующий пост на своей странице после торжественного мероприятия:
«Я счастлив получить столь высокую награду от первого лица - президента Путина В.В. Спасибо всем, кто помогал мне прийти к такому результату и всем тем, кто постоянно меня поддерживает и подбадривает. Вы все даёте мне мотивацию для достижения целей. Благодарен всем и счастлив, что стольким людям я не безразличен».
Михаил Асташов завоевал золотые медали в гонке преследования на 3000 метров на велотреке, а также в гонке с раздельного старта на шоссе.
Когда спортсмен прилетел в Россию из Токио, в беседе с журналистами он заверил, что будет готовиться к следующей летней Паралимпиаде и даже рассказал о планах заняться лыжным спортом.
«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову
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