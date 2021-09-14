 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 сентября

13 сентября

Популярное

«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову

«Его успех уникальный»: Путин вручил госнаграду Михаилу Асташову
Общество,  Фото:"Россия-24"
Президент отметил, что к Михаилу Асташову было приковано особое внимание болельщиков

13 сентября президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца встретился с победителями и призёрами XVI Паралимпийских летних игр-2020 в Токио. Среди награждённых был уроженец Бурятии Михаил Асташов, двукратный победитель Паралимпиады. Он получил орден Дружбы.

- К Михаилу было приковано особое внимание болельщиков. Его путь к заветной вершине, его успех уникальны, как уникален сам этот целеустремлённый, невероятной силы воли спортсмен. Две его победы и два рекорда в Токио – блестящие – поражают, - отметил в своей речи Владимир Путин.

Глава государства назвал всех спортсменов сверходарёнными людьми. «Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги», - сказал Путин, поблагодарив спортсменов за пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, за умение «держать удар» и верить в себя.

После церемонии награждения в Екатерининском зале президент и спортсмены пообщались уже в неформальная обстановкой. Многие спортсмены попросили Путина оставить автограф на ленте своей олимпийской медали. В сюжете «России-24» запечатлено, как в момент, когда президент подписывает чью-то ленту, рядом стоит как раз Михаил Асташов.

Сам двукратный чемпион оставил следующий пост на своей странице после торжественного мероприятия:

«Я счастлив получить столь высокую награду от первого лица - президента Путина В.В. Спасибо всем, кто помогал мне прийти к такому результату и всем тем, кто постоянно меня поддерживает и подбадривает. Вы все даёте мне мотивацию для достижения целей. Благодарен всем и счастлив, что стольким людям я не безразличен».

Михаил Асташов завоевал золотые медали в гонке преследования на 3000 метров на велотреке, а также в гонке с раздельного старта на шоссе.

Когда спортсмен прилетел в Россию из Токио, в беседе с журналистами он заверил, что будет готовиться к следующей летней Паралимпиаде и даже рассказал о планах заняться лыжным спортом.


спорт Паралимпийские игры Путин велоспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год
В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год
Общество, 14.09.2021
Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов
В Бурятии ожидается тёплая погода
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 14.09.2021
В Улан-Удэ днём возможен дождь
В Бурятии в честь Михаила Асташова проведут велопробег
В Бурятии в честь Михаила Асташова проведут велопробег
Общество, 13.09.2021
Торжественная встреча паралимпионика пройдёт в этот четверг
В Забайкалье разыграют кубок губернатора по сапбордингу
В Забайкалье разыграют кубок губернатора по сапбордингу
Общество, 13.09.2021
Фестиваль «Sup Race» впервые пройдёт на Арахлее
В Бурятии пройдёт завершающий молебен хозяевам Байкала
В Бурятии пройдёт завершающий молебен хозяевам Байкала
Общество, 13.09.2021
Обряд проведут при участии ограниченного количества людей
В Окинском районе Бурятии откроется новый кинозал
В Окинском районе Бурятии откроется новый кинозал
Общество, 13.09.2021
Открытие объекта запланировано в октябре-ноябре
В Забайкалье вручили литературную премию
В Забайкалье вручили литературную премию
Общество, 13.09.2021
Лауреатом стала писательница Алла Озорнина
Команда ВВО победила в чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту
Команда ВВО победила в чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту
Общество, 13.09.2021
Впервые в соревнованиях участвовали представители МЧС
В Улан-Удэ провели первый концерт колокольного звона
В Улан-Удэ провели первый концерт колокольного звона
Общество, 13.09.2021
Также в этот день состоялось освящение электронного звонаря в Одигитриевском соборе
В Восточном военном округе выбрали лучшего старшину
В Восточном военном округе выбрали лучшего старшину
Общество, 13.09.2021
Конкурс проводился в Забайкальском крае
В Иркутской области отмечают юбилей автора пьесы «Любовь и голуби»
В Иркутской области отмечают юбилей автора пьесы «Любовь и голуби»
Общество, 13.09.2021
Владимиру Гуркину исполнилось бы сегодня 70 лет
Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств
Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств
Общество, 13.09.2021
Екатерина Карнакова выиграла соревнования по тайскому боксу
Реконструкцию аэропорта Читы планируют на 2024 год
Реконструкцию аэропорта Читы планируют на 2024 год
Общество, 13.09.2021
Это касается взлётно-посадочной полосы, дорожек и перрона
В Иркутске назвали победителей Байкальского кинофестиваля
В Иркутске назвали победителей Байкальского кинофестиваля
Общество, 13.09.2021
Гран-при получила картина о таянии вечной мерзлоты
Главным призом «Байкальской рыбалки-2022» станет «Тойота Камри»
Главным призом «Байкальской рыбалки-2022» станет «Тойота Камри»
Общество, 13.09.2021
В Улан-Удэ презентовали главный приз «Байкальской рыбалки»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^